कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, 28 फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द; देखें पूरी सूची
Train Cancel List: रेल प्रशासन ने कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन के लिए 28 फरवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, आंशिक रूप से रद्द व कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी करने का निर्णय लिया है। इस दौरान रेलयात्री यात्रा से पहले ट्रेनों का स्टेटस चेक कर ही घर से निकलें। बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक, अंबाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 27 फरवरी तक, चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस एक मार्च तक रद्द रहेगी। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 26 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को रद्द रहेगी।
यह सभी ट्रेनें भी रद्द
बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को रद्द रहेगी। हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस 22 फरवरी तक प्रत्येक रविवार को रद्द रहेगी। काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस 24 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी। कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 25 फरवरी तक प्रत्येक रविवार व बुधवार को रद्द रहेगी। आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 27 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को रद्द रहेगी। अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को रद्द रहेगी। दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस 27 फरवरी तक प्रत्येक शुक्र व सोमवार को रद्द रहेगी।
न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस 24 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी। नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 25 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी। डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार को रद्द रहेगी। लालगढ-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस 03 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी।