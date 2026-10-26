Bihar Weather 26 October: चक्रवाती तूफान के असर से बिहार में आंधी, वज्रपात और बारिश; इन जिलों में अलर्ट; मौसम का हाल
Bihar Weather 26 October: मौसमविदों के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का असर राज्य भर में दिखेगा। तीन- चार दिनों तक मौसम में बदलाव होगा। राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां होंगी।
Bihar Weather 26 October: चक्रवाती तूफान के प्रभावी होने से पहले बिहार के तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि, राज्यभर में सुबह और शाम में ठंड का असर दिखने लगा है। रविवार को 20 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, जबकि 10 शहरों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान डेहरी (रोहतास) में 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान औरंगाबाद में 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ा है। रविवार की रात तक दक्षिण की ओर इसके बढ़ने, गहन अवदाब में तीव्र होने और उसके बाद धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ने की आशंका है। यह सोमवार तक चक्रवाती तूफान में तथा मंगलवार तक प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।
राज्य में दिखेगा असर
पटना में रविवार को मौसम सामान्य बना रहा। हालांकि 28 अक्टूबर से मौसम में तेजी से बदलाव के संकेत हैं। कुछ जगहों पर 27 अक्टूबर से ही चक्रवाती हवाओं का असर दिख सकता है। मौसमविदों के मुताबिक 29 और 30 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का असर राज्य भर में दिखेगा। तीन- चार दिनों तक मौसम में बदलाव होगा। राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां होंगी। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण में 29 अक्टूबर को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।
शहरों में दर्ज न्यूनतम तापमान और कमी
पटना 21.6 डिग्री (-1.1), गया 17.1 डिग्री (-0.9), वाल्मीकिनगर 18.4 डिग्री (-0.4), जीरादेई 18.4 डिग्री (-0.4), मोतिहारी 19.8 डिग्री (-1.0), मुजफ्फरपुर 21.1 डिग्री (-1.4), मधुबनी 19.1 डिग्री (-0.9), दरभंगा 20.0 डिग्री (-0.8)। फारबिसगंज के न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री में कोई बदलाव नहीं दिखा है।