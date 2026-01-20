Hindustan Hindi News
ठंड के चलते पटना के स्कूलों की बदली टाइमिंग, 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे प्री-स्कूल

संक्षेप:

मौसम में बदलाव के बीच पटना डीएम ने 21 से 24 जनवरी तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी में सुबह 9 बजे से पहले पढ़ाई पर रोक लगा दी है। धूप से दिन में ठंड कम है, लेकिन सुबह-शाम कनकनी बनी हुई है। अगले दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव और कुछ जिलों में घना कोहरा रहेगा।

Jan 20, 2026 10:32 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में मौसम के मिजाज में बदलाव अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। जिससे ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय अभी भी ठंड बनी हुई है और लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 21 से 24 जनवरी तक प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि इन दिनों धूप निकलने के बावजूद धुंध छाए रहने, हवा की गति में कमी और वातावरण में नमी अधिक होने के कारण दिन में ठंड का प्रभाव कम महसूस हो रहा है। इसके बावजूद सुबह और रात में ठंड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। बुधवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना और आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य बने रहने की उम्मीद है।मंगलवार को पटना में 15 वर्षों का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस था।