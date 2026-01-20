ठंड के चलते पटना के स्कूलों की बदली टाइमिंग, 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे प्री-स्कूल

संक्षेप: मौसम में बदलाव के बीच पटना डीएम ने 21 से 24 जनवरी तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी में सुबह 9 बजे से पहले पढ़ाई पर रोक लगा दी है। धूप से दिन में ठंड कम है, लेकिन सुबह-शाम कनकनी बनी हुई है। अगले दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव और कुछ जिलों में घना कोहरा रहेगा।

बिहार में मौसम के मिजाज में बदलाव अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। जिससे ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय अभी भी ठंड बनी हुई है और लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अहम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 21 से 24 जनवरी तक प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि इन दिनों धूप निकलने के बावजूद धुंध छाए रहने, हवा की गति में कमी और वातावरण में नमी अधिक होने के कारण दिन में ठंड का प्रभाव कम महसूस हो रहा है। इसके बावजूद सुबह और रात में ठंड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।