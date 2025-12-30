Hindustan Hindi News
ठंड का कहर: यहां आठवीं तक की कक्षा दो जनवरी तक बंद, आंगनबाड़ी सिर्फ 2 घंटे

संक्षेप:

वर्ग 08 से उपर तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालित की जा सकती है। यह जानकारी जिला प्रशासन के हवाले से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी चन्द्रशेखर यादव ने दी।

Dec 30, 2025 11:00 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, वरीय संवाददाता, अररिया
पूरे बिहार में ठंड का भीषण प्रकोप है। अररिया जिले में अत्यधिक ठंड व सुबह-शाम कम तापमान रहने के कारण पढ़नेवाले छोटे बच्चों एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे लेकर डीएम विनोद दूहन ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित) में वर्ग-08 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दो जनवरी (शुक्रवार) तक प्रतिबंध लगाया गया है।

वर्ग 08 से उपर तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक संचालित की जा सकती है। यह जानकारी जिला प्रशासन के हवाले से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी चन्द्रशेखर यादव ने दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए दोपहर 12 से दो बजे तक खुले रहेंगे।

यह आदेश मात्र शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होगा तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन यथावत किया जाता रहेगा। प्री बोर्ड/बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित किये जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त होगा। डीएम ने संबंधित विभागों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिये हैं।

