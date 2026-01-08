ठंड ने पढ़ाई पर लगाई ब्रेक, पटना में 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद
भीषण ठंड को देखते हुए पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी।
राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह कई जिलों में घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। भीषण ठंड को देखते हुए पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई 11 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश 9 जनवरी से लागू होगा।
पटना जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जिले में पढ़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा वर्ग 8 से ऊपर तक के सभी क्लास सुबह साढ़े बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे के बीच ही संचालित किए जाएंगे। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा के लिए चलाए जाने वाले विशेष कक्षाओं को इससे मुक्त रखा गया है। 9 जवनरी से इस नए आदेश को लागू कर दिया गया है।
ठिठुरन से अभी राहत नहीं
कंपकंपाती सर्दी से अभी बिहारवासियों को तीन- चार दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग पटना के मुताबिक अगले चार दिनों में राज्य का न्यूनतम और अगले 24 घंटे में अधिकत तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरने के आसार हैं। इस कारण रात के साथ दिन के समय भी सर्दी बढ़ने के आसार हैं।
अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में शीत दिवस के साथ सर्द हवा चलने से ठिठुरन की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि बुधवार को राज्य के अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में शून्य से चार डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगले एक हफ्ते के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।