बिहार में ठंड और कोहरे का सितम, अमृत भारत 14 घंटे लेट और 8 विमानें रद्द; यात्री त्रस्त

बिहार में ठंड और कोहरे का सितम, अमृत भारत 14 घंटे लेट और 8 विमानें रद्द; यात्री त्रस्त

संक्षेप:

Cold In Bihar: मुजफ्फरपुर से गुजरनेवाली लंबी दूरी की 14 ट्रेनें दो से 10 घंटे तक देरी से चलीं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह में दृश्यता कम होने से दिल्ली से 10.50 बजे आनेवाली क्यूपी 1405 नंबर की फ्लाइट 11.58 बजे पहुंची। कोहरे से सोमवार रात एनएच पर वाहन रेंगते नजर आए। बसें भी देर से आईं।

Dec 24, 2025 07:12 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना/मुजफ्फरपुर
उत्तर भारत और बिहार में घने कोहरे ने ट्रेन और विमान के परिचालन को प्रभावित कर दिया है। इससे यात्रियों की भारी फजीहत हो रही है। कोहरे के कारण मंगलवार को जहां 12310 तेजस राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे 49 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची। वहीं आठ विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 41 विमानों का दो घंटे 56 मिनट तक की देरी से परिचालन हुआ। श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत सहित 12 ट्रेनों का 13 घंटे 55 मिनट तक की देरी से पटना जंक्शन पर आगमन हुआ।

पटना में मंगलवार की सुबह दृश्यता सौ मीटर थी। इससे एयरपोर्ट पर पहली विमान एयर इंडिया की दिल्ली से 11:43 बजे आई। मुजफ्फरपुर से गुजरनेवाली लंबी दूरी की 14 ट्रेनें दो से 10 घंटे तक देरी से चलीं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह में दृश्यता कम होने से दिल्ली से 10.50 बजे आनेवाली क्यूपी 1405 नंबर की फ्लाइट 11.58 बजे पहुंची। कोहरे से सोमवार रात एनएच पर वाहन रेंगते नजर आए। बसें भी देर से आईं।

राजधानी लेट रहने से मुंबई जाने वाली उड़ान छूटी, हजारों रुपये हुए बर्बाद

मंगलवार को राजधानी निर्धारित समय सुबह 4:40 बजाय 11 घंटे 49 मिनट की देरी से शाम 4:29 बजे पटना जंक्शन पहुंची। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी में सवार पटना निवासी सोनू कुमार ने बताया कि पिताजी को एक सप्ताह पहले कैंसर का पता चला है। दिल्ली में नौकरी करता हूं। उनका इलाज कराने के लिए पांच दिन पहले मंगलवार को मुंबई जाने के लिए तीन लोगों का विमान में टिकट लिया था।

सोचा था राजधानी से सुबह घर पहुंच जाएंगे। दोपहर में विमान से मुंबई चले जाएंगे। लेकिन ट्रेन इतनी अधिक लेट हो गई कि हमारा विमान छूट गया। इससे हजारों रुपये तो बर्बाद हुए ही, इलाज कराने में भी विलंब होगा। पटना जंक्शन से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। विमानन कंपनी से बात करते हैं। कुछ एडजस्ट होता है, तो ठीक। नहीं तो नया टिकट लेना होगा। बुधवार का टिकट अगर लेते हैं, तो काफी महंगा मिलेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
