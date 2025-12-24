बिहार में ठंड और कोहरे का सितम, अमृत भारत 14 घंटे लेट और 8 विमानें रद्द; यात्री त्रस्त
उत्तर भारत और बिहार में घने कोहरे ने ट्रेन और विमान के परिचालन को प्रभावित कर दिया है। इससे यात्रियों की भारी फजीहत हो रही है। कोहरे के कारण मंगलवार को जहां 12310 तेजस राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे 49 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची। वहीं आठ विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 41 विमानों का दो घंटे 56 मिनट तक की देरी से परिचालन हुआ। श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत सहित 12 ट्रेनों का 13 घंटे 55 मिनट तक की देरी से पटना जंक्शन पर आगमन हुआ।
पटना में मंगलवार की सुबह दृश्यता सौ मीटर थी। इससे एयरपोर्ट पर पहली विमान एयर इंडिया की दिल्ली से 11:43 बजे आई। मुजफ्फरपुर से गुजरनेवाली लंबी दूरी की 14 ट्रेनें दो से 10 घंटे तक देरी से चलीं। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह में दृश्यता कम होने से दिल्ली से 10.50 बजे आनेवाली क्यूपी 1405 नंबर की फ्लाइट 11.58 बजे पहुंची। कोहरे से सोमवार रात एनएच पर वाहन रेंगते नजर आए। बसें भी देर से आईं।
राजधानी लेट रहने से मुंबई जाने वाली उड़ान छूटी, हजारों रुपये हुए बर्बाद
मंगलवार को राजधानी निर्धारित समय सुबह 4:40 बजाय 11 घंटे 49 मिनट की देरी से शाम 4:29 बजे पटना जंक्शन पहुंची। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी में सवार पटना निवासी सोनू कुमार ने बताया कि पिताजी को एक सप्ताह पहले कैंसर का पता चला है। दिल्ली में नौकरी करता हूं। उनका इलाज कराने के लिए पांच दिन पहले मंगलवार को मुंबई जाने के लिए तीन लोगों का विमान में टिकट लिया था।
सोचा था राजधानी से सुबह घर पहुंच जाएंगे। दोपहर में विमान से मुंबई चले जाएंगे। लेकिन ट्रेन इतनी अधिक लेट हो गई कि हमारा विमान छूट गया। इससे हजारों रुपये तो बर्बाद हुए ही, इलाज कराने में भी विलंब होगा। पटना जंक्शन से सीधे एयरपोर्ट जा रहे हैं। विमानन कंपनी से बात करते हैं। कुछ एडजस्ट होता है, तो ठीक। नहीं तो नया टिकट लेना होगा। बुधवार का टिकट अगर लेते हैं, तो काफी महंगा मिलेगा।