पढ़ाई पर ठंड भारी, बिहार के इस जिले में सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी; सहरसा में महिला की मौत

संक्षेप: इससे पहले ठंड को देखते हुए 28 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूल को बंद किया गया था वहीं नवमी से 12वीं तक के स्कूल को 10 से 3:30 बजे तक कर दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 1 जनवरी तक अब सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

बिहार में ठंड का जबरदस्त कहर है। सुबह में घने कोहरे औऱ ठिठुरन की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर स्कूली छात्रों को इस भयंकर ठंड में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधऱ बिहार के सहरसा जिले में ठंड लगने से एक महिला की ठंड से ही मौत होने की भी आशंका है। बिहार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले में 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रविवार को इस संबंध में निर्देश दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इससे पहले ठंड को देखते हुए 28 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूल को बंद किया गया था वहीं नवमी से 12वीं तक के स्कूल को 10 से 3:30 बजे तक कर दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए 1 जनवरी तक अब सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसमें निजी से लेकर सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान तक पर यह आदेश लागू रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

बता दें कि जिले में बर्फीली हवा चलने से तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। शनिवार को एक बार फिर से अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री गिरकर 13.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके साथ ही तेज रफ्तार से चली पछुआ हवा के कारण कनकनी में बढ़ोतरी हुई। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। इस कारण सड़कों पर आवाजाही काफी कम रही। सरकारी कार्यालयों में भी काफी कम उपस्थिति देखने को मिली। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी शीत दिवस की संभावना जताई है।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि जिले में अभी भी जेट स्ट्रीम का असर बना हुआ है। इस कारण तेज गति से लगातार पछुआ हवा चलती रहेगी। इससे हिमालय से आनेवाली बर्फीली हवा के कारण जिले में अधिकांश समय तक मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान में और एक डिग्री तक की कमी आ सकती है। अधिकतम तापमान आनेवाले दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जाने की उम्मीद है।

2.3 डिग्री चढ़ा न्यूनतम तापमान इधर, शनिवार को पूरे दिन करीब 10 किमी प्रति घंटे की पछुआ हवा चली। इस कारण अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई। 1.5 डिग्री की कमी के साथ यह 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 7.6 डिग्री कम रहा। यह इस सीजन सामान्य से दूसरी बार सबसे कम रहा। हालांकि, न्यूनतम तापमान में आंशिक सुधार देखने को मिला। यह 2.3 डिग्री सुधर कर सामान्य से 1.7 डिग्री उपर पहुंच गया। यह 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

सहरसा में महिला की मौत इधर सहरसा जिले में प्रखंड के सलखुआ पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 2 में भीषण ठंड की चपेट में आने से एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका महिला की पहचान जयमाला देवी पति–रामचंद्र यादव के रूप में हुई। घटना से गांव में शोक का माहौल है।परिजनों के अनुसार जयमाला देवी रविवार अहले सुबह करीब 4:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। शौच से लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बिस्तर पर आते ही गिर पड़ी।