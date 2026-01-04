बिहार के इस जिले में 8वीं तक के स्कूल 6 जनवरी तक बंद; भीषण ठंड के चलते प्रशासन का फैसला

संक्षेप: अररिया जिले के सभी 8वीं तक के स्कूल 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। भीषण ठंड और शीतलहर के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किया है। जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी।

बिहार में जारी भीषण ठंड और शीतलहर के बीच अररिया जिले में 8वीं तक के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनोद दूहन के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 6 जनवरी तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित की जा सकती हैं। यह व्यवस्था बड़े छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित न होने देने के लिए की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों को गर्म भोजन वितरित करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, ताकि पोषण सुनिश्चित किया जा सके।

आपको बता दें मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान 5-6 जनवरी को कोल्ड-डे की स्थिति रह सकती है। सुबह में मध्यम स्तर का कुहासा रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान की अवधि में औसतन 3-6 किमी प्रति घंटा की गति से पछुआ हवा चल सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

इधर तेज पछुआ हवा व घने कुहासे ने सड़कों पर आवागमन करने वालों को परेशानी में डाल दिया है। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। सुबह से ही तेज पछुआ हवा चलने के साथ घना कुहासा छाया हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड का सबसे अधिक असर किसानों एवं पशुपालकों पर पड़ रहा है, जिन्हें खेतों और पशुओं की देखभाल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।