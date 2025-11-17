Hindustan Hindi News
महत्वाकांक्षा की बोझ से डूबी मुकेश सहनी की नाव? बिहार चुनाव में VIP की हार की बड़ी वजह

महत्वाकांक्षा की बोझ से डूबी मुकेश सहनी की नाव? बिहार चुनाव में VIP की हार की बड़ी वजह

संक्षेप: मुकेश सहनी चुनावी सभाओं में यह कहते रहे कि महागठबंधन के दलों को मल्लाह-निषाद पूरा समर्थन दें, महागठबंधन जीता उसके समाज का बेटा बिहार का उपमुख्यमंत्री बनेगा। बावजूद इसके मल्लाह-निषाद सहित इनसे जुड़ी उपजाति समूहों का वोट सहनी अपनी या महागठबंधन की झोली में शिफ्ट नहीं करवा सके।

Mon, 17 Nov 2025 07:32 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) का खाता नहीं खुला। महात्वाकांक्षा के बोझ से मुकेश सहनी की नाव डूब गई। इस चुनाव में वह उतरे ही अपने लिए डिप्टी सीएम पद और 60 सीटों की मांग के साथ। इनके भारी दबाव से महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तो सहनी को घोषित कर दिया, लेकिन सीटें महज 15 ही दीं। उनमें से भी तीन सीटें इन्हें राजद की जिच की वजह से छोड़नी पड़ी। तारापुर सीट पर इनके घोषित उम्मीदवार ने ही पार्टी छोड़ दी।

महागठबंधन में वीआईपी को मिले कुल सीटों में आधे से अधिक सीटों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी उतारे गए थे। मुकेश सहनी चुनावी सभाओं में यह कहते रहे कि महागठबंधन के दलों को मल्लाह-निषाद पूरा समर्थन दें, महागठबंधन जीता उसके समाज का बेटा बिहार का उपमुख्यमंत्री बनेगा। बावजूद इसके मल्लाह-निषाद सहित इनसे जुड़ी उपजाति समूहों का वोट सहनी अपनी या महागठबंधन की झोली में शिफ्ट नहीं करवा सके।

चुनाव से दो दिन पहले भाई को बैठाना पड़ा

वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौड़ाबोराम से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन चुनाव के ठीक दो दिन पहले वीआईपी ने गौराबोराम से अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया।

2020 में वीआईपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी

2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। एनडीए में वीआईपी को 13 सीटें मिली थीं, इसमें चार सीटों पर प्रत्याशी की जीत हुई थी। एनडीए से वीआईपी के अलग होते ही इनके सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस बार वीआईपी के प्रत्याशियों की बुरी हार का सामना करना पड़ा।

