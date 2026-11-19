पटना हवाई अड्डा के आसपास डीजे, हाई बीम लाइट और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शादी समारोह और अन्य बड़े समारोह में भी हवाई अड्डा के आसपास लेजर लाईट, हाई-इंटेंसिटी लाइट और डीजे का प्रयोग किया जाता है।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर विमानों की सुरक्षित उड़ान और पक्षियों से होने वाले खतरे को कम करने के लिए मंगलवार को एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमिटी (एईएमसी) की बैठक हुई। इस बैठक में पटना एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट पर रोक समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में पर्यावरण प्रबंधन और परिचालन सुरक्षा को लेकर कुल 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में तय हुआ कि चिड़ियाघर और वन विभाग (डीएफओ) के अधिकारी एयरपोर्ट के अप्रोच फनल में आने वाले पेड़ों की नियमित छंटाई करेंगे। एएआई और संबंधित अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट के आसपास अवैध मांस-मछली दुकानों की निगरानी एएआई, फुलवारीशरीफ और नूतन राजधानी के नगर निकाय करेंगे। लाइसेंसधारी दुकानदारों के लिए स्थायी वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।

आईसीएआर और सीपीआरआई को अपने परिसरों में सफाई रखने, जबकि गर्दनीबाग डंपिंग यार्ड की प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यारपुर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण दिसंबर 2026 के अंत तक पूरा होगा। फुलवारी रेलवे स्टेशन पर रेलवे अपनी जमीन की घेराबंदी करेगा। अवैध मवेशी बाड़ों को रोकने के साथ जलनिकासी, जमीन सुधार और नियमित सफाई कराई जाएगी। पीएमसी और बीयूआईडीसीओ ‘सर्पेंटाइन नाले’ की सफाई करेंगे। कार्गो रोड निर्माण और चौड़ीकरण के लिए पुराने पुलिस स्टेशन परिसर को जल्द खाली कराया जाएगा।

हवाई अड्डे के आसपास डीजे, लेजर और हाई बीम लाइट पर रोक पटना हवाई अड्डा के आसपास डीजे, हाई बीम लाइट और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश पटना सदर की अनुमंडल दंडाधिकारी कृतिका मिश्रा के न्यायालय ने बुधवार को दिया। हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति ने जय प्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास विमान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेजर लाईट, हाई-इंटेंसिटी लाइट और डीजे के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की थी।