पटना में डीएसपी को कुचलने की कोशिश; गाड़ी पर चढ़ा दिया ट्रक, बाल-बाल बचे
पटना के बिहटा में बालू लदे ट्रक ने पहले बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भागते समय ट्रक ने दानापुर DSP-2 अमरेंद्र कुमार झा की सरकारी गाड़ी को रौंद दिया। DSP बाल-बाल बचे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया।
पटना में बालू लदे ट्रक के आतंक से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां ट्रक ड्राइवर ने दानापुर DSP-2 को कुचलने की कोशिश की। यह सनसनीखेज घटना बिहटा थाना क्षेत्र के डोमनिया रेलवे ओवरब्रिज के पास हुई। घटना के वक्त दानापुर DSP-2 अमरेंद्र कुमार झा अपनी सरकारी गाड़ी से IIT थाना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बालू लदा ट्रक उनकी गाड़ी पर चढ़ गया, हालांकि गनीमत रही कि DSP और उनके अंगरक्षक बाल-बाल बच गए।
जानकारी के मुताबिक, बालू लदे ट्रक ने पहले रेलवे ओवरब्रिज पर बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मृतक की पहचान आरा जिले के अरविंद सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने लगा। भागने के दौरान उसने एक अन्य वाहन को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही डीएसपी की सरकारी गाड़ी को भी रौंद दिया। ट्रक DSP की गाड़ी पर चढ़ गया, जिससे करीब तीन घंटे तक गाड़ी ट्रक में फंसी रही और सड़क पर लंबा जाम लग गया।
सूचना मिलते ही बिहटा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद DSP की गाड़ी को बाहर निकाला गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर नीरज कुमार और खलासी सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ट्रक का नंबर JH 02T 3211 बताया गया है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यह इलाका नो-एंट्री जोन है, इसके बावजूद बालू लदे ट्रक खुलेआम दौड़ते हैं। दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस-प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया। स्थानीय थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल है। बालू लदा ट्रक जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।