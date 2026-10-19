शराबी बेटा बना हैवान, घर में घुसकर पिता की कर दी हत्या, बचाने आई मां का तोड़ा हाथ; गिरफ्तार
शराब के नशे में बेटा घर आया और सो रहे पिता शौकत अली की हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई मां पर भी डंडे से हमला कर दिया जिसमें उनका हाथ टूट गया।
पिपरा संवाददाता। बिहार के सुपौल में एक शराबी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। उसने बीच बचाव करने आई मां का हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के ठाढ़ी भवानीपुर पंचायत के वार्ड-3 में रविवार देर रात की है। आरोपी शराब पीने के लिए चोरी भी करता है और पहले ही जेल जा चुका है। उसकी इस करतूत से इलाके में सनसनी फैल गयी है।
मृतक की पहचान मो. शौकत अली के रूप में की गई है औरआरोपी बेटा मो. अहमद (25) है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात अहमद शराब के नशे में घर पहुंचा। उसके आने की खबर घर में किसी को नहीं लगी। पिता शौकत अली घर के अंदर सो रहे थे। घर का दरवाजा बंद था। वह टीन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और सो रहे पिता पर टूट पड़ा। उसने वहीं पर पड़े टाइल्स के टुकड़े से शौकत अली पर हमला कर दिया।
मां पर डंडे से हमला
बेटे से पति के साथ मारपीट देखकर मां बीच बचाव करने आई तो बेटे ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। वह डंडा उठाकर मां को मारने लगा जिससे वे जख्मी हो गईं। इतना ही नहीं बेटे के हमले महिला का हाथ भी टूट गया। दर्द से वह भी छटपटाने हुए चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगीं।
नशे के लिए चोरी करता है अहमद
महिला के अनुसार आरोपी ने पिता को चौकी पर पटक दिया और टाइल्स के टुकड़े से पीट-पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अहमद नशे के लिए चोरी करता था। शनिवार रात मस्जिद का एम्पलीफायर और माइक चोरी हो गया जिसका आरोप उसके ऊपर ही लगाया जा रहा है। वह चोरी के मामले में करीब दो महीने जेल में रह चुका है।
फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटाए
ग्रामीणों से घटना की सूचना मिलने पर पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घर में चौकी और जमीन पर गिरे खून के नमूने सहित अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। थानाध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया कि पुलिस को दिए गए आवेदन में आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शौकत अली की हत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें