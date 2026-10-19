शराबी बेटा बना हैवान, घर में घुसकर पिता की कर दी हत्या, बचाने आई मां का तोड़ा हाथ; गिरफ्तार

शराब के नशे में बेटा घर आया और सो रहे पिता शौकत अली की हत्या कर दी। बीच बचाव करने आई मां पर भी डंडे से हमला कर दिया जिसमें उनका हाथ टूट गया।

पिपरा संवाददाता। बिहार के सुपौल में एक शराबी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। उसने बीच बचाव करने आई मां का हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के ठाढ़ी भवानीपुर पंचायत के वार्ड-3 में रविवार देर रात की है। आरोपी शराब पीने के लिए चोरी भी करता है और पहले ही जेल जा चुका है। उसकी इस करतूत से इलाके में सनसनी फैल गयी है।

मृतक की पहचान मो. शौकत अली के रूप में की गई है औरआरोपी बेटा मो. अहमद (25) है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात अहमद शराब के नशे में घर पहुंचा। उसके आने की खबर घर में किसी को नहीं लगी। पिता शौकत अली घर के अंदर सो रहे थे। घर का दरवाजा बंद था। वह टीन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और सो रहे पिता पर टूट पड़ा। उसने वहीं पर पड़े टाइल्स के टुकड़े से शौकत अली पर हमला कर दिया।

मां पर डंडे से हमला बेटे से पति के साथ मारपीट देखकर मां बीच बचाव करने आई तो बेटे ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। वह डंडा उठाकर मां को मारने लगा जिससे वे जख्मी हो गईं। इतना ही नहीं बेटे के हमले महिला का हाथ भी टूट गया। दर्द से वह भी छटपटाने हुए चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगीं।

नशे के लिए चोरी करता है अहमद महिला के अनुसार आरोपी ने पिता को चौकी पर पटक दिया और टाइल्स के टुकड़े से पीट-पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अहमद नशे के लिए चोरी करता था। शनिवार रात मस्जिद का एम्पलीफायर और माइक चोरी हो गया जिसका आरोप उसके ऊपर ही लगाया जा रहा है। वह चोरी के मामले में करीब दो महीने जेल में रह चुका है।