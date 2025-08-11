बिहार में शराबी ने थानेदार को दौड़ा-दौड़ा कर लाठी से पीटा, सिपाही छोड़ कर भागा; धंधेबाजों का पता लगाने गए थे

इधर, घटना के संबंध में अब जो बात छनकर आ रही है, उसके मुताबिक शराब पकड़ने की जिम्मेवारी संभालने वाले महकमा के एक चालक बराबर उस गांव में जाता था। धंधेबाजों को पकड़ने की जगह रुपया वसूली कर चला आता था। इससे पियक्कड़ काफी नाराज था।

बिहार के शेखपुरा में सादी ड्रेस में शराब के धंधेबाजों का टोह लेना कोरमा थानाध्यक्ष को भारी पड़ गया। नशे में धुत एक पियक्कड़ ने लाठी लेकर हमला कर दिया और चोर-चोर का शोर मचाकर थानाध्यक्ष को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। शुक्र है कि हेलमेट पहने रहने के कारण लाठी के प्रहार से सिर में गंभीर चोट नहीं लगी। लेकिन, हेलमेट जरूर टूट गया। घटना कोरमा थाना के डीहकुसुम्भा गांव के बेलदारी टोले की है।

थानाध्यक्ष मुरारी कुमार माधव ने बताया कि गांव की तंग गलियों में बड़े वाहन नहीं जाते हैं। इसके कारण एक सिपाही को साथ लेकर बाइक से शराब के धंधेबाजों का पता लगाने के लिए शनिवार की रात करीब आठ बजे गांव में गये थे। तभी, नशे में धुत रामरूप उर्फ बाढ़ो केवट ने लाठी लेकर अचानक उनपर हमला कर दिया। इतना ही नहीं चोर-चोर का शोर मचाने लगा। गांव के बाहर मुख्य सड़क पर खड़ी पुलिस जीप में बैठे पुलिसकर्मी इस मंजर को देखकर दौड़े, तब जाकर पियक्कड़ को गिरफ्तार किया गया।