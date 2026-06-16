गुरुग्राम में अच्छा खाना नहीं बनाने पर शराबी पति ने पत्नी को बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, मुजफ्फरपुर का था परिवार
Gurugram Crime News: गुरुग्राम के सेक्टर-93 में शराबी पति साहिब साहनी ने खाना अच्छा न बनने पर अपनी पत्नी मीना देवी की बेलन से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Gurugram Crime News: साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-93 इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रविवार की देर रात एक शराबी पति ने सिर्फ इस मामूली सी बात पर अपनी पत्नी की बेलन से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि खाने का स्वाद अच्छा नहीं बना था। रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार की सुबह जब आसपास के पड़ोसियों को इस खूनी खेल का पता चला, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर लहूलुहान शव को अपने कब्जे में लिया और हत्यारे पति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग सन्न हैं और मृतका के मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मुजफ्फरपुर का रहने वाला था परिवार
पुलिस जांच के मुताबिक, मृतका की पहचान 36 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है, जबकि हत्यारे पति का नाम साहिब साहनी है। यह गरीब परिवार मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चैनपुर-मीनापुर गांव का रहने वाला था, जो यहाँ गुरुग्राम में एक ठेकेदार के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करता था। ये लोग इन दिनों सेक्टर-93 में सफायर मॉल की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास झुग्गी बनाकर रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिब साहनी को शराब पीने की भयंकर लत है। रविवार रात करीब 12 बजे वह नशे में धुत होकर अपनी झुग्गी पर पहुंचा और खाना खाने बैठा। खाने का स्वाद पसंद न आने पर वह मीना देवी से बुरी तरह झगड़ने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि उसने आपा खो दिया और घर में रखे बेलन से मीना देवी के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
छह मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया
इस खौफनाक वारदात ने हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और दंपति के छह मासूम बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। इन छह बच्चों में तीन बेटियां और तीन बेटे शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है, जो घर के खर्चे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता है, जबकि सबसे छोटा बेटा महज तीन साल का है जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी पति को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस सबूत जुटा रही है।
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