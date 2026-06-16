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गुरुग्राम में अच्छा खाना नहीं बनाने पर शराबी पति ने पत्नी को बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, मुजफ्फरपुर का था परिवार

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram Crime News: गुरुग्राम के सेक्टर-93 में शराबी पति साहिब साहनी ने खाना अच्छा न बनने पर अपनी पत्नी मीना देवी की बेलन से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुग्राम में अच्छा खाना नहीं बनाने पर शराबी पति ने पत्नी को बेलन से पीट-पीटकर मार डाला, मुजफ्फरपुर का था परिवार

Gurugram Crime News: साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-93 इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रविवार की देर रात एक शराबी पति ने सिर्फ इस मामूली सी बात पर अपनी पत्नी की बेलन से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि खाने का स्वाद अच्छा नहीं बना था। रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार की सुबह जब आसपास के पड़ोसियों को इस खूनी खेल का पता चला, तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर लहूलुहान शव को अपने कब्जे में लिया और हत्यारे पति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग सन्न हैं और मृतका के मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मुजफ्फरपुर का रहने वाला था परिवार

पुलिस जांच के मुताबिक, मृतका की पहचान 36 वर्षीय मीना देवी के रूप में हुई है, जबकि हत्यारे पति का नाम साहिब साहनी है। यह गरीब परिवार मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चैनपुर-मीनापुर गांव का रहने वाला था, जो यहाँ गुरुग्राम में एक ठेकेदार के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करता था। ये लोग इन दिनों सेक्टर-93 में सफायर मॉल की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास झुग्गी बनाकर रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिब साहनी को शराब पीने की भयंकर लत है। रविवार रात करीब 12 बजे वह नशे में धुत होकर अपनी झुग्गी पर पहुंचा और खाना खाने बैठा। खाने का स्वाद पसंद न आने पर वह मीना देवी से बुरी तरह झगड़ने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि उसने आपा खो दिया और घर में रखे बेलन से मीना देवी के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

छह मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया

इस खौफनाक वारदात ने हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और दंपति के छह मासूम बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। इन छह बच्चों में तीन बेटियां और तीन बेटे शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है, जो घर के खर्चे और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता है, जबकि सबसे छोटा बेटा महज तीन साल का है जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी पति को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस सबूत जुटा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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