ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही 24 घंटे में मिलेगा डीएल, बिहार में लाइसेंस का इंतजार हुआ कम
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब और भी तेज हो गया है। ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही योग्य आवेदकों को 24 घंटे के भीतर डीएल मिल जाएगा। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
बिहार के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही उन्हें 24 घंटे के भीतर डीएल मिल जाएगा। परिवहन विभाग ने डीएल बनवाने की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक करने का फैसला लिया है। इससे वाहन चालकों को डीएल के लिए लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विभागीय समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी डीएल जारी करने में एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगा रही थी, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी हो रही थी। यह व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने चयनित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जिलों में चिप-रहित लेमिनेटेड डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग में तेजी लाई जाए। मंत्री ने सभी जिलों में कम से कम 90 दिनों की कार्ड प्रिंटिंग सामग्री हमेशा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर एजेंसी इसका पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में हर महीने 55 हजार से अधिक डीएल के आवेदन जिला परिवहन कार्यालयों को मिल रहे हैं। मंगलवार 16 दिसंबर को एक दिन में कुल 1840 ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आए। इसके बाद पटना से 163, गोपालगंज से 88 और समस्तीपुर एवं भागलपुर से 87-87 आवेदन मिले।