हाथ देते ही ड्राइवर ने बीच रास्ते रोक दी ट्रेन, रेलवे क्रॉसिंग पर चढ़ाई सवारियां; VIDEO वायरल
पश्चिम चंपारण जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर कुछ यात्री पैसेंजर मेमू ट्रेन को बीच रास्ते रुकवाकर उसमें चढ़ते नजर आ रहे हैं। यात्रियों के हाथ देते ही ड्राइवर ने ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग के पास रोक दी। इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर यात्रियों ने हाथ देकर बीच रास्ते में ही ट्रेन रुकवा दी। वीडियो में बंद रेलवे क्रॉसिंग के पास मेमू पैसेंजर ट्रेन को कुछ देर के लिए रुकते हुए देखा जा रहा है। ट्रेन के रुकने के बाद कुछ महिला और पुरुष यात्री उसमें सवार होते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेन परिचालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद है और उसके पास एक युवक खड़ा होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। इसी दौरान वह ट्रेन की ओर इशारा करता हुआ नजर आता है। कुछ ही सेकंड के बाद रेलवे क्रॉसिंग के समीप से गुजर रही मेमू ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही वहां मौजूद कुछ लोग तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि 'हिन्दुस्तान' नहीं करता है।
मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मेमू ट्रेन की घटना
बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुमारबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित समपार फाटक संख्या-5सी के पास का है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही ट्रेन को मेमू ट्रेन संख्या 63341 बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज के बीच चलती है। हालांकि, ट्रेन वास्तव में कब और किन परिस्थितियों में रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी, इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रेन निर्धारित स्टेशन के बजाय रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्या ट्रेन किसी तकनीकी या परिचालन संबंधी कारण से वहां रुकी थी या किसी अन्य परिस्थिति में उसे रोका गया? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है।
रेलवे की सुरक्षा और संचालन पर सवाल
मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन के रुकने और वहां से यात्रियों के सवार होने की घटना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगर वायरल वीडियो में दिख रहा घटनाक्रम सही है तो इससे रेलवे के परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े होते हैं।
रेलवे अधिकारी मौन
वहीं, मामले को लेकर संबंधित रेलवे अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से परहेज किया। ऐसे में फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि ट्रेन किस वजह से रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी और यात्रियों के वहां से ट्रेन में सवार होने की अनुमति किस परिस्थिति में हुई। वायरल वीडियो की वास्तविकता और घटना की पूरी तस्वीर रेलवे की जांच के बाद ही साफ हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।