सरेआम ड्राइवर का सिर कलम, फिर आरोपी की मॉब लिंचिंग; दो मर्डर से छावनी में बदला फारबिसगंज

अररिया जिले का फारबिसगंज शहर गुरुवार को एक के बाद एक दो हत्याओं से दहल गया। गाड़ी साइड करने के विवाद में सत्तू विक्रेता ने सरेआम पिकअप ड्राइवर का सिर कलम कर दिया। फिर उसके सिर को मंडी की सड़क पर रख दिया। आरोपी की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई।

Forbesganj Murder: बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में गुरुवार सुबह हुए सरेआम दो मर्डर से पूरा शहर सहम गया। सुबह लगभग 10 बजे मामूली विवाद में सत्तू विक्रेता रवि चौहान ने पिकअप वैन के ड्राइवर नबी हुसैन की बीच सड़क निर्मम त्या कर दी। रवि ने नबी का धारदार हथियार से सरेआम सिर कलम कर धड़ से अलग कर दिया। फिर भीड़ आक्रोशित हो गई और आरोपी सत्तू विक्रेता की मॉब लिंचिंग कर दी गई। एक के बाद एक दो हत्याओं से शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने फारबिसगंज को छावनी में तब्दील कर दिया।

सत्तू विक्रेता रवि चौहान की उम्र 32 साल थी। वह फारबिसगंज के सुल्तान पोखर चौहान टोला का रहने वाला था। वहीं, पिकअप ड्राइवर 42 वर्षीय नबी हुसैन जोगबनी के अमोना का निवासी था। बताया जा रहा है कि फारबिसगंज मार्केटिंग यार्ड में गाड़ी साइड लेने को लेकर नबी और रवि के बीच कहासुनी हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि रवि ने आव देखा न ताव और अचानक नबी पर धारदार चाकू निकालकर हमला कर दिया। उसने कई बार नबी को चाकू से गोदा और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।

सिर काटकर दूसरी जगह ले गया रवि नबी की हत्या के बाद सड़क पर चारों तरफ खून बिखर गया। आरोपी रवि चौहान ने उसका सिर हाथ में उठाया और मंडी में दूसरी जगह रख दिया। सिर को देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच साइड लेने के चक्कर में विवाद हुआ था। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि दोनों में पहले से भी विवाद चल रहा था।

नबी हुसैन की हत्या की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों ने आरोपी रवि चौहान को खोज निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ के आगे पुलिस को भी धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस रवि को अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तीन घंटे तक शहर में अराजकता का माहौल: इस घटना के बाद फारबिसगंज शहर में करीब तीन से चार घंटे तक तनाव और अराजकता का माहौल बना रहा। गुस्साए लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। वहीं नबी हुसैन के समर्थकों ने सुभाष चौक पर आगजनी की। उन्होंने अनुमंडलीय अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर दी। लोगों ने एंबुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने खुद मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में पाया।

एसपी ने बताया कि पहले रवि चौहान ने नबी हसन की चाकू से हत्या की, इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने रवि की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घटना की जांच जारी है।

तेजस्वी यादव बोले- महाचौपट राज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कांड को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह महाचौपट राज की तस्वीर है। बिहार के हालात भयावह हैं। अररिया के फारबिसगंज की घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा एवं जदयू के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के खेल में लगे हैं और दूसरी तरफर बिहार में रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं।