RJD में भगदड़ रोकने का ड्रामा, तेजस्वी के अभिनंदन पर JDU का तंज- हार के नेता का स्वागत

Feb 08, 2026 09:18 am IST
राष्ट्रीय जनता दल(राजद) का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी यादव का पार्टी ऑफिस में भव्य अभिनंदन किया गया। शनिवार को राजद कार्यालय का माहौल उत्सवी था। बैंड बाजा और भारी भरकम माला से तेजस्वी यादव की ताजपोशी जश्न मनाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इस पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि चुनावी हार से राजद में भगदड़ की स्थिति है। कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए यह ड्रामा किया गया।

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बीच राजद कार्यालय में आयोजित भव्य स्वागत एवं उत्सव कार्यक्रम दरअसल उपलब्धियों का जश्न नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और संभावित भगदड़ को रोकने का एक राजनीतिक नाटक है। यह कितनी हैरत की बात है कि जिनके नेतृत्व में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, आज उन्हीं का राजद कार्यालय में भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह करके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हार से कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाना चाहता है। इन आयोजनों से उर्जा भरने का प्रयास अब सफल नहीं होगा। बिहार की जनता इन्हें अब सत्ता तक नहीं पहुंचने देगी।

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी प्रसाद यादव का शनिवार को पार्टी की ओर से अभिनंदन किया गया। मौके पर प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित समारोह में तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हमारी भ्रूण हत्या कराई जा रही है।

तेजस्वी यादव राजद कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। संगठित होने और आपस में नहीं लड़ने की अपील करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एकजुट होकर राजद का सिपाही बनकर खड़े हो गए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आरोप लगाया कि इस सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। जनता का कोई काम डबल इंजन सरकार में नहीं हो रहा है। होली के बाद देश-प्रदेश में घूमेंगे।

