Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdrama outside chief minister nitish kumar house in patna for ticket in jdu

टिकट के लिए सीएम नीतीश के घर के बाहर ड्रामा, कोई धरने पर बैठा तो किसी के लिए JDU वर्करों की नारेबाजी

अब स्थिति ऐसी आ गई है कि टिकट कटने के डर से कोई सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर ही बैठ गया है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 01:42 PM
share Share
Follow Us on
टिकट के लिए सीएम नीतीश के घर के बाहर ड्रामा, कोई धरने पर बैठा तो किसी के लिए JDU वर्करों की नारेबाजी

बिहार चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है लेकिन टिकट कटने की आशंका लेकर पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि टिकट कटने के डर से कोई सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर ही बैठ गया है।

नवीनगर के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर जमकर नारेबाजी की है। यहां जेडीयू वीरेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की है। नारेबाजी कर रहे वीरेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों का कहना था कि इस सीट से प्रत्याशी ना बदला जाए। समर्थकों का दावा था कि इस सीट से आनंद मोहन अपने बेटे को चुनाव लडाना चाहते हैं। जदयू समर्थक इस सीट से प्रत्याशी ना बदले जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के सामने गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी धरना पर बैठ गए। कहां जा रहा है कि भी टिकट कटने से है नाराज महेश्वर यादव टिकट काटे जाने से नाराज थे।

ये भी पढ़ें:टिकट कटने का डर, नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर विधायक गोपाल मंडल
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसी तरह भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल भी टिकट कटने की आशंका से परेशान नजर आए। गोपाल मंडल खुद अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंच गए। यहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिद करने लगे। हालांकि, गोपाल मंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद तो विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए।

धऱने पर बैठे गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू में उनके टिकट को काटने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं गोपाल मंडल से यहां तक कहा कि वो यहां सीएम से मिलने आए हैं और जब तक उनकी टिकट को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बात नहीं होती है वो यहां से नहीं जाएंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: महागठबंधन की गांठ खुली नहीं, कांग्रेस और VIP प्रत्याशी ने ठोकी ताल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Cm Nitish Kumar Bihar CM Nitish Kumar Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।