टिकट के लिए सीएम नीतीश के घर के बाहर ड्रामा, कोई धरने पर बैठा तो किसी के लिए JDU वर्करों की नारेबाजी
अब स्थिति ऐसी आ गई है कि टिकट कटने के डर से कोई सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर ही बैठ गया है।
बिहार चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में बवाल मचा हुआ है। जेडीयू ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है लेकिन टिकट कटने की आशंका लेकर पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि टिकट कटने के डर से कोई सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर ही बैठ गया है।
नवीनगर के जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर जमकर नारेबाजी की है। यहां जेडीयू वीरेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की है। नारेबाजी कर रहे वीरेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों का कहना था कि इस सीट से प्रत्याशी ना बदला जाए। समर्थकों का दावा था कि इस सीट से आनंद मोहन अपने बेटे को चुनाव लडाना चाहते हैं। जदयू समर्थक इस सीट से प्रत्याशी ना बदले जाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के सामने गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी धरना पर बैठ गए। कहां जा रहा है कि भी टिकट कटने से है नाराज महेश्वर यादव टिकट काटे जाने से नाराज थे।
इसी तरह भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल भी टिकट कटने की आशंका से परेशान नजर आए। गोपाल मंडल खुद अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंच गए। यहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की जिद करने लगे। हालांकि, गोपाल मंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद तो विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए।
धऱने पर बैठे गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू में उनके टिकट को काटने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं गोपाल मंडल से यहां तक कहा कि वो यहां सीएम से मिलने आए हैं और जब तक उनकी टिकट को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बात नहीं होती है वो यहां से नहीं जाएंगे।