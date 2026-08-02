बिहार की बेटी का इंगलैंड में बजा डंका, सारण की डॉ ऋचा को ब्रिटेन का एमबीई सम्मान
स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय को संगठित करने और हिंदू फोबिया के खिलाफ उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने सारणकी डॉ ऋचा को वहां के प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) सम्मान से अलंकृत किया।
बिहार की एक बेटी ने ब्रिटेन में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। भारतीय मूल की शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सारण की बेटी डॉ. ऋचा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय को संगठित करने और हिंदू फोबिया के खिलाफ उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने उन्हें वहां के प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) सम्मान से अलंकृत किया। यह सम्मान एडिनबर्ग स्थित पैलेस ऑफ होलीरूडहाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। जिस देश ने हमारे भारत वर्ष को सदियों तक गुलाम रखा उस देश में सम्मानित होकर छपरा की बेटी ने पूरे बिहार का मस्तक ऊंचा कर दिया है।
डॉ. ऋचा सारण के डेरनी थाना अंतर्गत पिरारी निवासी रेलवे के बड़े अधिकारी रह चुके गिरीश कुमार की बेटी और ब्रजकिशोर सिंह की पोती हैं। ये काफी दिनों से वहां रहकर हिन्दूफोबिया के खिलाफ कार्य कर रही हैं। इनका ससुराल मढ़ौरा अनुमंडल के मशरक के बराहिमपुर गांव में है। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए कहा है कि यह उनके जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के हाथों सम्मानित होना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
भारतीय समुदाय की सफलता: डॉ. ऋचा
उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय को एकजुट करने और हिंदूफोबिया का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के उनके प्रयासों को मिली यह अंतरराष्ट्रीय पहचान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सफलता है। परिवार के प्रेम, प्रोत्साहन और अटूट सहयोग को उन्होंने अपनी हर उपलब्धि की सबसे बड़ी ताकत बताया।
मायके और ससुराल में जश्न
बेटी की अंतरराष्ट्रीय ख्याति से सारण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनके मायके और ससुराल दोनों गांवों में लोग जश्न मना रहे हैं। पिरारी के लोगों का कहना है कि बेटी कि उपलब्धि से गांव के अन्य बच्चे भी उत्साहित हैं। लोग डॉ ऋचा की कहानियां अपने बच्चों को सुना रहे हैं। बेटी के फोटो का प्रिंट लेकर लोग गांव में सार्वजनिक स्थानों पर उसे बधाई दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें