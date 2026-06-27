पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह बुरे फंसे, सरकार के सामने बॉडीगार्ड ने उगल दिए सारे राज

पटना पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉ. एनपी सिंह बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मंत्री निशांत के पीएमसीएच दौरे के दिन वह अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे। इस बात की पुष्टि उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने की है।

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एनपी सिंह बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने स्वास्थ्य विभाग के सामने डॉक्टर के सभी राज उगल दिए हैं। बॉडीगार्ड संजीत कुमार ने बताया कि 23 जून को डॉ. एनपी सिंह अपने निजी क्लिनिक में ही थे और सुबह 11 बजे से मरीजों को देख रहे थे। इस दिन पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का कार्यक्रम और निरीक्षण हुआ था, तब एनपी सिंह ड्यूटी से गायब पाए गए थे। इसके दो दिन बाद विभाग ने उन्हें पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाकर बेतिया जीएमसीएच ट्रांसफर कर दिया था। डॉ. एनपी सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था।

स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इस मामले में एक और विज्ञप्ति जारी कर कहा कि डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह के सरकारी बॉडीगार्ड संजीत कुमार के अनुसार बीते मंगलवार को वह निजी क्लिनिक में ही मरीज देख रहे थे। उनकी क्लिनिक में मौजूदगी के बारे में बॉडीगार्ड ने पूरी जानकारी दी है, जिसकी विभाग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है।

निशांत के पीएमसीएच दौरे में गैरहाजिर थे एनपी सिंह 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच में रेडियोलॉजी भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। निशांत के कार्यक्रम में पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद नहीं थे। मंत्री के कहने पर स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने उनसे फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद निशांत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि प्रिंसिपल बिना सूचना के गायब हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाया गया 25 जून को स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. एनपी सिंह को पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटा दिया और उनकी जगह डॉ. गीता सिन्हा को प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। एनपी सिंह का बेतिया जीएमसीएच में मनोरोग विभागाध्यक्ष के पद पर ट्रांसफर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जांच में एनपी सिंह अपना निजी क्लिनिक चलाते हुए पाए गए थे।

एनपी सिंह का आरोप- एकतरफा कार्रवाई हुई, इस्तीफे की धमकी दी इसके बाद शुक्रवार को डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को एकतरफा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना कारण बताओ नोटिस के ही दंडात्मक कार्रवाई कर दी गई। एनपी सिंह ने दावा किया कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री का पीएमसीएच में दौरा हुआ, तब उन्हें बर्न इंजरी हो गई थी। उनके परिवार की ओर से वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उनकी विभाग में सुनी नहीं जा रही है, वह इस माहौल में काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी।