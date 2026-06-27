Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह बुरे फंसे, सरकार के सामने बॉडीगार्ड ने उगल दिए सारे राज

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

पटना पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉ. एनपी सिंह बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मंत्री निशांत के पीएमसीएच दौरे के दिन वह अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे। इस बात की पुष्टि उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने की है।  

पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह बुरे फंसे, सरकार के सामने बॉडीगार्ड ने उगल दिए सारे राज

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एनपी सिंह बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने स्वास्थ्य विभाग के सामने डॉक्टर के सभी राज उगल दिए हैं। बॉडीगार्ड संजीत कुमार ने बताया कि 23 जून को डॉ. एनपी सिंह अपने निजी क्लिनिक में ही थे और सुबह 11 बजे से मरीजों को देख रहे थे। इस दिन पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का कार्यक्रम और निरीक्षण हुआ था, तब एनपी सिंह ड्यूटी से गायब पाए गए थे। इसके दो दिन बाद विभाग ने उन्हें पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाकर बेतिया जीएमसीएच ट्रांसफर कर दिया था। डॉ. एनपी सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था।

स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इस मामले में एक और विज्ञप्ति जारी कर कहा कि डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह के सरकारी बॉडीगार्ड संजीत कुमार के अनुसार बीते मंगलवार को वह निजी क्लिनिक में ही मरीज देख रहे थे। उनकी क्लिनिक में मौजूदगी के बारे में बॉडीगार्ड ने पूरी जानकारी दी है, जिसकी विभाग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है।

निशांत के पीएमसीएच दौरे में गैरहाजिर थे एनपी सिंह

23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच में रेडियोलॉजी भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। निशांत के कार्यक्रम में पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद नहीं थे। मंत्री के कहने पर स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि ने उनसे फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद निशांत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि प्रिंसिपल बिना सूचना के गायब हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:PMCH में स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से प्रिंसिपल गायब, निशांत बोले- कार्रवाई होगी

पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटाया गया

25 जून को स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. एनपी सिंह को पीएमसीएच प्रिंसिपल पद से हटा दिया और उनकी जगह डॉ. गीता सिन्हा को प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। एनपी सिंह का बेतिया जीएमसीएच में मनोरोग विभागाध्यक्ष के पद पर ट्रांसफर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जांच में एनपी सिंह अपना निजी क्लिनिक चलाते हुए पाए गए थे।

ये भी पढ़ें:PMCH के प्रिंसिपल हटाए गए, मंत्री निशांत के दौरे से दूर क्लिनिक चला रहे थे

एनपी सिंह का आरोप- एकतरफा कार्रवाई हुई, इस्तीफे की धमकी दी

इसके बाद शुक्रवार को डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को एकतरफा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना कारण बताओ नोटिस के ही दंडात्मक कार्रवाई कर दी गई। एनपी सिंह ने दावा किया कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री का पीएमसीएच में दौरा हुआ, तब उन्हें बर्न इंजरी हो गई थी। उनके परिवार की ओर से वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उनकी विभाग में सुनी नहीं जा रही है, वह इस माहौल में काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी।

ये भी पढ़ें:PMCH प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह की इस्तीफे की धमकी, बोले- बीमार था…

हाईलेवल कमिटी से जांच

डॉ. एनपी सिंह की पीसी के कुछ घंटे बाद ही शुक्रवार रात स्वास्थ्य विभाग ने उनके आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनके निजी क्लिनिक पर डमी पेशेंट भेजकर चेक किया गया। एनपी सिंह अपने क्लिनिक पर ड्यूटी टाइम में मरीजों को देखते हैं। साथ ही उनके क्लिनिक के बाहर सरकारी गाड़ी भी खड़ी मिली। यह सरकारी संसाधन के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इस मामले की जांच हाईलेवल कमिटी से की जाएगी, जिसमें एनपी सिंह का पक्ष भी लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:डमी पेशेंट एनपी सिंह के क्लिनिक भेजे, पूर्व PMCH प्रिंसिपल की होगी हाईलेवल जांच

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
PMCH patna pmch Bihar Health Department अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।