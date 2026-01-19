डॉ. बी राजेंदर पटना और सीके अनिल को गयाजी, कौन किस जिले के प्रभारी सचिव बनें; देखें

संक्षेप: योजना एवं विकास विभाग के मयंक वरवड़े को बक्सर, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रतिमा कुमार को सारण, पीएचईडी के पंकज पाल को बेगूसराय, समाज कल्याण की वंदना प्रेयसी को वैशाली, स्वास्थ्य विभाग के लोकेश कुमार सिंह को मधुबनी की जिम्मेदारी मिली है।

बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को अलग-अलग जिलों के प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी तय की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर पटना जिले का प्रभारी सचिव बने हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को गयाजी, कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी को भोजपुर, योजना एवं विकास विभाग की विजयलक्ष्मी एन को समस्तीपुर, गन्ना उद्योग के के सेंथिल कुमार को नवादा का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

इसी तरह पिछड़ा अतिपिछड़ा विभाग के एचआर श्रीनिवास को पश्चिम चंपारण, जल संसाधन विभाग के संतोष कुमार मल्ल को पूर्णिया, ग्रामीण विकास के पंकज कुमार को रोहतास, कृषि विभाग के नर्मदेश्वर लाल को सहरसा, नगर विकास एवं आवास विभाग के विनय कुमार को मुजफ्फरपुर का जिम्मा सौंपा गया है।

योजना एवं विकास विभाग के मयंक वरवड़े को बक्सर, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रतिमा कुमार को सारण, पीएचईडी के पंकज पाल को बेगूसराय, समाज कल्याण की वंदना प्रेयसी को वैशाली, स्वास्थ्य विभाग के लोकेश कुमार सिंह को मधुबनी की जिम्मेदारी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुपम कुमार को नालंदा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अभय कुमार सिंह को पूर्वी चंपारण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अजय यादव को कटिहार, ग्रामीण कार्य विभाग के दिवेश सेहरा को किशनगंज के प्रभारी सचिव बने हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के संदीप आर पुडकलकट्टी को बांका, सहकारिता विभाग के धर्मेंद्र सिंह को अररिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गोपाल मीणा को मधेपुरा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जय सिंह को गोपालगंज, श्रम संसाधन विभाग के दीपक आनंद को भागलपुर, वाणिज्य कर विभाग के संजय कुमार सिंह को दरभंगा, शिक्षा विभाग के दिनेश कुमार को जमुई का जिम्मा सौंपा गया है।