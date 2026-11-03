डीपीओ रूबी कुमारी के ठिकानों से 220 ग्राम सोना, 2.80 लाख कैश और 11 जमीन के कागज मिले

किशनगंज डीपीओ रूबी कुमारी के ठिकानों पर मंगलवार को ईओयू की छापेमारी में नकद, सोना और जमीनों के कागजात मिले हैं। 220 ग्राम सोने का मूल्य 69 लाख आंका जा रहा है। जमीनों का मूल्यांकन बाकी है।

कटिहार, एक संवाददाता। बिहार के किशनगंज में तैनात शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। तलाशी अभियान के दौरान जब गोदरेज में रखे सामान तक पहुंचने की जरूरत पड़ी तो उसका ताला तुड़वाने के लिए बाहर से एक मजदूर को बुलाना पड़ा। वहीं, बरामद सोने और अन्य धातुओं के आभूषणों का मूल्यांकन कराने के लिए मिर्चाईबाड़ी से ज्वेलर्स को बुलाया गया था। दोनों ने छापेमारी दल को आवश्यक सहयोग किया। कार्रवाई के दौरान मिले जेवरात, नकदी, जमीन के दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़े कागजातों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

रूबी कुमारी पूर्व में कटिहार जिले में शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना किशनगंज में है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके और उनके पति गौरव कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई की।

सुबह 8:30 बजे पहुंची टीम, शाम 4:10 बजे तक चली तलाशी आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर रूबी कुमारी के खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त कर मंगलवार को कटिहार और किशनगंज में एक साथ छापेमारी की गई।

कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में उनके दो अलग-अलग ठिकानों पर सुबह करीब 8:30 बजे तलाशी शुरू हुई, जो शाम 4:10 बजे तक चली। कटिहार में आठ सदस्यीय टीम के साथ दंडाधिकारी, सहायक थाना के पुलिस पदाधिकारी और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी मौजूद थे। पूरी कार्रवाई के लिए पांच टीमों का गठन किया गया था।

2.80 लाख नकद, 220 ग्राम सोना और कई अन्य जेवर बरामद छापेमारी के दौरान दोनों ठिकानों से करीब 2 लाख 80 हजार रुपये नकद और लगभग 220 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। सोने के आभूषणों की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा कई अन्य धातुओं के कीमती जेवरात भी मिले हैं। इनकी वास्तविक कीमत का आकलन कराने के लिए मिर्चाईबाड़ी के ज्वेलर्स को बुलाया गया था। ज्वेलर्स ने मौके पर पहुंचकर आभूषणों के मूल्यांकन में सहयोग किया।

तलाशी के दौरान गोदरेज में रखे सामान की जांच के लिए ताला तोड़ने वाले मजदूर को भी बुलाना पड़ा। इसके बाद टीम ने संबंधित सामान की तलाशी ली और आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को अपने कब्जे में लिया।

11 जमीन के दस्तावेज मिले, लेकिन कितने की है संपत्ति, इसका खुलासा बाकी इस कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी 11 अलग-अलग जमीनों के दस्तावेजों की बताई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के खातों से संबंधित कागजात और बैंक में अलग-अलग किस्तों में रुपये जमा करने की रसीदें भी मिली हैं। हालांकि, इन जमीनों की कुल कीमत कितनी है और इनके माध्यम से कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल के अनुसार, जमीन के दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों का विभागीय स्तर पर मूल्यांकन कराया जा रहा है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की ओर से विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 11 जमीनों की कुल कीमत कितनी आंकी जाती है और बैंक खातों में जमा रकम का स्रोत क्या सामने आता है।

ज्ञात आय से 87.49 फीसदी अधिक संपत्ति का प्रारंभिक आकलन आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रारंभिक जांच में रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार गुप्ता के खिलाफ ज्ञात एवं वैध आय के स्रोतों से 2 करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी की स्वीकृति मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

अब मूल्यांकन रिपोर्ट से खुलेगा संपत्ति का पूरा हिसाब फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की जांच में बरामद नकदी, सोने-चांदी समेत अन्य धातुओं के आभूषण, जमीन के दस्तावेज और बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। खास बात यह है कि जमीन के कागजातों का मूल्यांकन अभी बाकी है। विभागीय आकलन और दस्तावेजों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य कितना है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनका कितना योगदान है।