सासाराम में डबल मर्डर से हड़कंप; जमीन खरीद-फरोख्त में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या

संक्षेप: सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रविवार शाम दो लोगों विनय कुमार (45) और रूपेश सिंह (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन के खरीद-फरोख्त को लेकर विवाद की आशंका है। वारदात पप्पू सिंह के दालान में हुई, जिसके बाद वह फरार है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है।

सासाराम के मुफ‌स्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रविवार शाम दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेशाम हत्या के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतकों में विनय कुमार 45 साल व रूपेश सिंह 40 साल बताये जाते हैं। रूपेश सिंह अमझोर थाना के उचैला गांव के जलेश्वर सिंह का पुत्र बताया जाता है। वहीं विनय कुमार तिलौथू का रहने वाला था। जमीन के खरीद-फरोख्त में हत्या का शक जताया जा रहा है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों शवों को सदर अस्पताल में देर शाम पोस्टमार्टम कराया गया।

जानकारी के अनुसार, विनय की तिलौथू में दवा दुकान भी है। दोनों जमीन-बिक्री की खरीद बिक्री का काम करते थे। घटना डुमरिया गांव में पप्पू सिंह के दालान में हुई। वहीं घटना की सूचना पर एसपी और एसडीपीओ दल-बल के साथ पहुंचे। एसडीपीओ टू कुमार वैभव ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों शव स्कार्पियो में रखे हुए थे। लेकिन मौके पर जांच से स्पष्ट हुआ कि घटना को दालान में अंजाम देने के बाद शव को बाहर लाकर स्कार्पियों में रखा गया होगा। दालान की तलाशी ली जा रही है। पुलिस पहुंची तो पप्पू सिंह के दालान में कोई नहीं था, सन्नाटा पसरा था। ग्रामीण भी कुछ कहने को तैयार नहीं हैं।