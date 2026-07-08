बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर, बदमाशों ने खदेड़ कर गोलियां बरसाईं; तनाव के बाद पुलिस तैनात

समस्तीपुर में अपराधियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। अपराधियों ने प्रभात और सन्नी नाम के दो शख्स को फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया है। प्रभात और सन्नी को फोन कर एक दुकान के पास पहले बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई।

बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां सरेआम दो लोगों को खदेड़ कर अपराधिोयं ने गोली से भून डाला है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में जहां दहशत है तो वहीं वहां तनाव की भी स्थिति है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। दोनों को पहले फोन कर घर से बुलाया गया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। समस्तीपुर में चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो अधेड़ की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान नीमा चकहैदर गांव के निवासी प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार के रूप में की गई है। बदमाशों ने दोनों को फोन कर एक दुकान के पास बुलाया और फिर घेरकर गोलियां बरसाई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस यहां कड़ी निगरानी कर रही है।

लोगों के अनुसार, प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार को किसी ने फोन कर नामापुर दरियापार गांव की एक दुकान के पास बुलाया था। प्रभात और सन्नी दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो पास ही स्थित झाड़ी में छिपे कुछ बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों झाड़ियों की ओर भागे, लेकिन बदमाशों ने खदेड़कर प्रभात को गोलियों से छलनी कर दिया। प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी सन्नी ने डीएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। वारदात के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके के लोग भी दंग हैं।