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बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर, बदमाशों ने खदेड़ कर गोलियां बरसाईं; तनाव के बाद पुलिस तैनात

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, चकमेहसी, समस्तीपुर
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समस्तीपुर में अपराधियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। अपराधियों ने प्रभात और सन्नी नाम के दो शख्स को फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया है। प्रभात और सन्नी को फोन कर एक दुकान के पास पहले बुलाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। 

बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर, बदमाशों ने खदेड़ कर गोलियां बरसाईं; तनाव के बाद पुलिस तैनात

बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां सरेआम दो लोगों को खदेड़ कर अपराधिोयं ने गोली से भून डाला है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में जहां दहशत है तो वहीं वहां तनाव की भी स्थिति है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। दोनों को पहले फोन कर घर से बुलाया गया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। समस्तीपुर में चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो अधेड़ की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान नीमा चकहैदर गांव के निवासी प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार के रूप में की गई है। बदमाशों ने दोनों को फोन कर एक दुकान के पास बुलाया और फिर घेरकर गोलियां बरसाई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस यहां कड़ी निगरानी कर रही है।

लोगों के अनुसार, प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार को किसी ने फोन कर नामापुर दरियापार गांव की एक दुकान के पास बुलाया था। प्रभात और सन्नी दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो पास ही स्थित झाड़ी में छिपे कुछ बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए दोनों झाड़ियों की ओर भागे, लेकिन बदमाशों ने खदेड़कर प्रभात को गोलियों से छलनी कर दिया। प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी सन्नी ने डीएमसीएच ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। वारदात के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना से इलाके के लोग भी दंग हैं।

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जाहिर है अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस को भी खुली चुनौती दे दी है। इधर इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गई। वारदात की जानमकारी मिलते ही सदर डीएसपी संजय कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की तहकीकात की। चकमेहसी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि फिलहाल हत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस बदमाशों के भागने की दिशा में लगातार छापेमारी कर रही है। बताया गया है कि करीब दो साल पूर्व भी कोर्ट कैंपस में प्रभात चौधरी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गया था। लेकिन इस बार अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रभात और सन्नी को पूरी तरह से घेर कर उनपर गोलियां दागी गईं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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