पटना में डबल मर्डर; जमीन विवाद में भतीजे ने बरसाईं गोलियां, चाची समेत पड़ोसी की मौत

संक्षेप:

पटना के फतुहा रसलपुर गांव में 2 इंच जमीन विवाद में भतीजे ने फायरिंग कर दी। चाची राजमंत्री देवी की मौके पर मौत, पड़ोसी देवसागर सिंह की इलाज के दौरान मौत हुई। राजन प्रसाद गंभीर घायल, PMCH में इलाज जारी।

Jan 30, 2026 04:23 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर गांव में जमीन विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। जब दो चचेरे भाइयों के बीच चल रहे पुराने विवाद में भतीजे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में आरोपी की चाची 50 वर्षीय महिला राजमंत्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आए पड़ोसी देवसागर सिंह (55) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं महिला का बेटा राजन प्रसाद गंभीर रूप से घायल है और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, रसलपुर गांव निवासी राजकुमार प्रसाद और श्रवण प्रसाद के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। शुक्रवार सुबह दोनों पक्ष विवादित जमीन पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि श्रवण प्रसाद की ओर से उस जमीन पर पिलर निर्माण कराया जा रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, विवाद ज्यादा बड़ा नहीं था और मामला पहले ही सुलझ चुका था, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए।

राजकुमार प्रसाद का बेटा शिवम देसी कट्टा लेकर मौके पर पहुंचा और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली राजमंत्री देवी के सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने दूसरी गोली अपने चचेरे भाई राजन प्रसाद को मारी। तीसरी गोली बीच-बचाव करने आए पड़ोसी देवसागर सिंह को लगी। देवसागर के सिर में गोली फंसी थी और PMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही फतुहा SDPO-1 अवधेश कुमार और थाना अध्यक्ष सदानंद साह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी में दो देसी कट्टे, एक तलवार और एक बाइक बरामद की है। ग्रामीण SP ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर छापेमारी की जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है।