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डबल मर्डर से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर; रिटायर बैंकर को गोलियों से भूना, पत्नी को दी दर्दनाक मौत

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में बदमाशों ने रिटायर बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया।

डबल मर्डर से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर; रिटायर बैंकर को गोलियों से भूना, पत्नी को दी दर्दनाक मौत

Muzaffarpur Double Murder: बिहार के मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने सनसनी फैला दी। शहर के बीच एक रिटायर बैंकर के घर में घुसकर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ला की है। सोमवार को रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या कर दी गई। बदमाश घर में घुसकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। एसएसपी, सिटीएसपी, टाउन डीएसपी कई थानों की पुलिस और एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी के दावों के बीच यह वारदात से बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठने लगा है।

आशंका जताई जा रही है लूटपाट के इरादे से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है । बदमाशों ने ग्राउंड फ्लोर पर बेड पर ही अशोक कुंवर को गोली मारी। इसके बाद थर्ड फ्लोर पर उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या की गई। नीलम के हाथ पांव गमछे से बांधे हैं और शरीर पर चाकू से गोदे जाने के जख्म है। अंत में उन्हें भी गोली मारी गई है।

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मृतकों अशोक कुंवर (65) और उनकी पत्नी नीलम कुंवर (60) रामबाग स्थित तीन मंजिले घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा निखिल इंजीनियर है। वह बेंगलुरू में एक निजी कंपनी में पोस्टेड है। निखिल ने सोमवार की शाम साढ़े सात बजे माता-पिता के मोबाइल पर लगातार कॉल की, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। चिंतित होकर उसने पड़ोसी चिंकू को घर जाकर देखने के लिए कहा। चिंकू ने बताया कि निखिल ने उससे कहा कि माता-पिता का फोन नहीं लग रहा है। घर के सीसीटीव में भी सन्नाटा है।

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पड़ोसी चिंकू करीब 7.40 बजे जब घर पहुंचा तो ग्राउंड फ्लोर पर अशोक कुंवर ओर तीसरे मंजिल पर नीलम कुंवर का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। उसने मोबाइल निखिल को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मिठनपुरा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मिठनपुरा पुलिस और आलाधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब तीसरे मंजिल की तलाशी ली तो वहां नीलम कुंवर का शव भी पड़ा मिला। अपराधियों का खून से सना ग्लोब्स घर की सीढ़ी पर मिला है। आशंका है कि नीलम कुंवर का कत्ल करते समय अपराधियों ने मेडिकल में उपयोग होने वाला ग्लोब्स पहन लिया था। ताकि हाथ के निशान एफएसएल को नहीं मिले।

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दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एसएसपी

एक ही घर में डब्ल मर्डर की सूचना मिलते ही एसएसपी कांतेश मिश्रा, सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी समेत एफएसएल और डॉग स्क्वायड और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम घर में चप्पे-चप्पे पर फिंगर प्रिंट तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अशोक कुंवर बैंक से रिटायर होने के बाद रामबाग में ही शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। घर में नौकर या कोई अन्य सदस्य नहीं रहता था।

लूटपाट या दुश्मनी में हत्या, जांच में जुटी पुलिस

घर के कुछ सामान भी तितर बितर पाया गया है। इससे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे अपराधियों के द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन, जिस बेरहमी से नीलम को हाथ पांव बांधकर मारा गया है, इससे दुश्मनी में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सिटी एसपी ने फोन पर अशोक कुंवर के पुत्र निखिल से दुश्मनी के एंगल पर भी जानकारी ली है। जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। मोहल्ला में भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।

बेटी पंखुरी कुंवर पटना में रहती है

मृतक अशोक कुंवर बेनीवाद के केवटसा गांव के मूल निवासी है। चार भाइयों में तीसरे नंबर पर अशोक कुमार हैं। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इंजीनियर पुत्र निखिल कुंवर बंगलुरू में पत्नी व परिवार के साथ रहते हैं। शादी शुदा पुत्री पंखुरी कुंवर पटना में पति के साथ रहती है। बताया गया कि अशोक कुंवर का एक माह पहले ही हॉर्ट का ऑपरेशन बंगलुरू में हुआ था। वह बंगलुरू से हाल ही में वापस घर लौट थे। इनके एक भाई का परिवार बावनबिघा में मिठनपुरा थाने के पास स्थित अपार्टमेंट रहता है। सूचना मिलने पर भतीजा सिद्धार‌थ कुंवर और भाभो रामबाग में पहुंची है।

गोली चली और कत्ल हुआ किराएदार बने रहे अनजान

अपराधियों ने ग्राउंड फ्लोर पर अशोक कुंवर को गोली मारी और नीलम का हाथ पांव बांधकर कत्ल किया। गोली चलने पर पूरे मोहल्ले में आवाज सुनी गई होगी। साथ ही कत्ल के दौरान नीलम कुंवर भी चिल्लाई व शोर मचाई होगी। इसी बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में किराएदार भी रहते हैं। आखिर किराएदार को गोली चलने या नीलम के शोर मचाने की आवाज कैसे नहीं मिली। इसको लेकर पुलिस अधिकारी किराएदारों से भी पूछताछ कर रहे हैं।

(प्रमुख संवाददाता गुलशाद अहमद की रिपोर्ट)

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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