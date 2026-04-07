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मोकामा में डबल मर्डर से सनसनी, 4 कट्ठा जमीन के लिए मां-बेटे को कुदाल से काटकर मार डाला

Apr 07, 2026 08:48 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मोकामा (पटना)
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पटना के मोकामा में 4 कट्ठा जमीन के लिए मां-बेटे की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो भाइयों के परिवार में झगड़ा हो गया था। तभी एक भाई, उसके बेटों एवं पत्नी ने दूसरे भाई के परिवार पर कुदाल, ईंट-पत्थर आदि से हमला किया।

मोकामा में डबल मर्डर से सनसनी, 4 कट्ठा जमीन के लिए मां-बेटे को कुदाल से काटकर मार डाला

Bihar Crime: बिहार के पटना जिले के मोकामा में मंगलवार को डबल मर्डर से सनसनी मच गई। मोकामा थाना क्षेत्र के शाहबेगपुर, वार्ड नंबर 22 में दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद में मारपीट के बाद दो लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान वार्ड नंबर 11 निवासी अजय यादव के 30 वर्षीय बेटे राजीव कुमार एवं 55 साल की पत्नी मूंगा देवी के रूप में हुई है। वहीं, मारपीट में अजय यादव का एक अन्य बेटा कृ्ष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि महज 4 कट्ठा जमीन के लिए यह खून-खराबा हुआ। हत्या का आरोप मृतक के सगे चाचा और उसके परिवार वालों पर लगा है।

जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 22 निवासी विजय यादव का अपने सहोदर भाई अजय यादव से जमीन के एक टुकड़े को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। मंगलवार की सुबह अजय यादव का पुत्र राजीव, कृष्णा और पत्नी मूंगा देवी और नाती आदित्य कुमार इस जमीन पर लगे गेहूं की कटनी करवाने गए थे।

तभी, अजय यादव के परिवार का भाई विजय यादव से झगड़ा हो गया। वहां पर विजय के बेटे विवेक, विक्रम और पत्नी मंजू देवी भी मौजूद थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच विजय यादव ने अपने बेटों एवं पत्नी के साथ मिलकर भाई के परिवार पर लाठी-डंडे एवं ईंट-कुदाल से हमला कर दिया।

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घटना की सूचना मिलते ही मोकामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मोकामा ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टर ने अजय के बेटे राजीव को मृत घोषित कर दिया। जबकि मूंगा देवी, कृष्णा कुमार और विक्रम को पटना रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान मूंगा देवी की भी मौत हो गई।

घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है। वहीं पुलिस ने विजय यादव, उसके पुत्र विवेक कुमार और विजय यादव की पत्नी मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पटना ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार भी मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं।

क्या बोले एसपी

एसपी के अनुसार अजय यादव की पत्नी मूंगा देवी उर्फ हीरा देवी, राजीव कुमार, कृष्ण कुमार और आदित्य कुमार गेहूं की कटनी कर कर लौट रहे थे। इसी दौरान विजय यादव उनकी पत्नी मंजू देवी पुत्र विवेक कुमार, विक्रम कुमार एवं अन्य 6 लोगों के द्वारा मिलकर लाठी डंडे, ईंट और कुदाल से उन पर हमला कर दिया।

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तीन गिरफ्तार

इस घटना में अजय यादव के पुत्र राजीव कुमार और पत्नी मूंगा देवी उर्फ हीरा देवी की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। इस घटना में घटनास्थल से कुदाल और ईट बरामद किया गया है। साथ ही आरोपी विजय यादव और उनकी पत्नी मंजू देवी पुत्र विक्रम कुमार और विवेक कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस घटना में शामिल अन्य आरोपी के बारे में पता लगाया जा रहा है।

(मोकामा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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