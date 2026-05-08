एक ही रात में डबल मर्डर से दहला गया जी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप; इलाके में सनसनी
Bihar Crime News: गया जी जिले में गुरुवार रात दो हत्याएं हुईं। बोधगया में गाली-गलौज के विवाद में 40 वर्षीय मुन्ना यादव की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई, जबकि वजीरगंज में नवादा निवासी 50 वर्षीय महताब खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
Bihar Crime News: बिहार के गया जी जिले में गुरुवार की रात खूनी रात साबित हुई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद दिखे कि उन्होंने एक ही रात में जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। पहली खौफनाक वारदात बोधगया थाना क्षेत्र में हुई, जहां मामूली विवाद में एक व्यक्ति की ईंट से मार-मारकर जान ले ली गई। वहीं, दूसरी घटना वजीरगंज इलाके की है, जहां नवादा के रहने वाले एक व्यक्ति को बीच रास्ते गोली मार दी गई। इन दोनों हत्याओं के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
गाली-गलौज के विवाद में ईंट से कूचकर हत्या
हत्या की पहली घटना बोधगया के सोनू बिगहा में घटी। यहां गुरुवार की देर रात गाली-गलौज को लेकर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद भयानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छोटकी बभनी निवासी 40 वर्षीय मुन्ना यादव की अपराधियों ने ईंट से कूच-कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने इस हत्याकांड में गांव के ही राजू यादव के बेटे पर हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपी की तलाश कर रही है।
बीच सड़क गोली मारकर हत्या
हत्या की दूसरी वारदात गया जी के वजीरगंज थाना क्षेत्र में सामने आई, जहां अपराधियों ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पड़ोसी जिले नवादा के मेसकौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सातन बिगहा निवासी महताब खान के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार, महताब खान गुरुवार की शाम अपनी बाइक से किसी काम के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। शुक्रवार की सुबह उनका खून से लथपथ शव उनके गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के निकट सड़क पर पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।