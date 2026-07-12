बिहार में सुबह-सुबह आर्मी जवान और पिता की गोली मारकर हत्या, वैशाली में डबल मर्डर से सनसनी

बिहार क वैशाली जिले में आर्मी के जवान और उनके पिता की सुबह-सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। आरोप है कि रास्ते के विवाद में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।

बिहार में रविवार की सुबह-सुबह डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। वैशाली जिले में बाप-बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस घटना में आर्मी के एक जवान और उनके पिता की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासो गांव में पिता-पुत्र की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक मुनारिक राय के अपने भतीजे ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस घटना में मुनारिक राय 60 और उनके बेटे आर्मी के जवान जितेंद कुमार 35 साल की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर घर आया था। कहा जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। इसी विवाद मेें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है।

इधर इस वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वारदात की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार और नगर थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने मृतक के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली है। पुलिस इस मामले की बारिकी से जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि आर्मी में तैनात जितेंद्र कुमार के दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। जितेंद्र कुमार के पिता मुनारिक पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए अपनी किस्मत भी आजमा चुके थे। बताया जा रहा है कि डबल मर्डर की इस वारदात के बाद गांव में तनाव की भी स्थिति है। हालांकि, पुलिस इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुनारिक राय और उनके बेटे सुबह के वक्त अपने दरवाजे पर बैठे थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान मुनारिक राय का भतीजा अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ धमका।