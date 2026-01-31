Hindustan Hindi News
दो इंच जमीन के लिए डबल मर्डर, बिहार में रिश्ते के कत्ल की दिल दहला देने वाली कहानी

संक्षेप:

सगे भाई श्रवण प्रसाद और राजकुमार प्रसाद के बीच लंबे समय से दो इंच के लिए जमीन विवाद चला आ रहा था। दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान राजकुमार प्रसाद का पुत्र शिवम कुमार मौके पर आ धमका और उसने कट्टे से गोली चला दी।

Jan 31, 2026 02:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में मात्र दो इंच जमीन के लिए ऐसा फसाद मचा कि युवक ने अपने दो-दो रिश्तेदारों के खून से धरती को लाल कर दिया। घटना राजधानी पटना के फतुहा की है। थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में दो इंच जमीन के विवाद में सगे भतीजे ने ही अपनी चाची, चचेरे भाई और पड़ोसी को गोली मार दी। जिसमें महिता और पड़ोसी की मौत हो गई। जबकि चचेरे भाई घायल है। घटना शुक्रवार की है। घटना से इलाके में सनसनी मची है।

मरने वालों की पहचान रसलपुर गांव निवासी श्रवण प्रसाद की 50 वर्षीया पत्नी राजमंत्री देवी और उनके पड़ोसी 55 वर्षीय देवसागर सिंह के रूप में हुई है। जबकि इस घटना में घायल श्रवण प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र राजन कुमार का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। घटना के बाद ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार और एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जबड़े में गोली मार दी

पुलिस के अनुसार, रसलपुर गांव निवासी सगे भाई श्रवण प्रसाद और राजकुमार प्रसाद के बीच लंबे समय से दो इंच के लिए जमीन विवाद चला आ रहा था। उसी विवाद के दौरान शुक्रवार की सुबह दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। इसी बीच राजकुमार प्रसाद के पुत्र शिवम कुमार मौके पर आ धमका और उसने कट्टे से गोली चला दी। जबड़े में गोली लगने से राजमंत्री देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हाथ में गोली लगने से उसका पुत्र राजन कुमार और सिर में गोली लगने से पड़ोसी देव सागर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को आनन-फानन में फतुहा अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान देवसागर सिंह की भी मौत हो गई।

आरोपित के घर से दो कट्टा, तलवार और बाइक बरामद

मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि फरार आरोपित के घर से दो देसी कट्टा, एक तलवार, एक बाइक बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि फतुहा डीएसपी- 1 अवधेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से नमूने लिए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। घटना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है। वहीं घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस घटनास्थल पर कैम्प कर रही है।

सगे भतीजे पर हत्या का आरोप, चचेरे भाई को भी गोली लगी

राजमंत्री देवी के एक पुत्र और घटना के प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पिता श्रवण प्रसाद और चाचा राजकुमार प्रसाद के बीच दो इंच जमीन के लिए पहले से विवाद चला आ रहा था। सुबह इसी मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी तभी गुस्से में चचेरे भाई शिवम कुमार ने मौके पर पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी जिससे उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका भाई राजन कुमार और एक अन्य ग्रामीण देवसागर सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान पीएमसीएच में देवसागर सिंह की भी मौत हो गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
