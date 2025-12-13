Hindi NewsBihar NewsDouble murder creates panic in Siwan bodies of two young men found tied in sacks after brutal killing
सीवान में डबल मर्डर से सनसनी; निर्मम हत्या के बाद बोरे में बांधकर फेंके 2 युवकों के शव
संक्षेप:
सीवान के जीबीनगर थाना इलाके में डबल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया है। लोगों की सूचना पर पुलिस ने बोरों में दो युवकों के शव बरामद किए हैं। जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शवों को बोरे में बांधकर फेंक दिया गया।
Dec 13, 2025 03:45 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सीवान जिले में दोहरे हत्याकांड की हड़कंप मच गया। जीबीनगर थाना क्षेत्र के पिपरा चंवरके ददंवा पुल के पास दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए बोरे में बांधकर दोनों शवों को फेंक दिया। पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। रास्ते से गुजर रहे लोगों को जब दुर्गंध लगी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस ने बोरों को खोला तो उसमें दो युवकों के शव मिले। शवों को पुलिस पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंsandeep
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।