सीवान में डबल मर्डर से सनसनी; निर्मम हत्या के बाद बोरे में बांधकर फेंके 2 युवकों के शव

सीवान जिले में दोहरे हत्याकांड की हड़कंप मच गया। जीबीनगर थाना क्षेत्र के पिपरा चंवरके ददंवा पुल के पास दो युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए बोरे में बांधकर दोनों शवों को फेंक दिया। पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। रास्ते से गुजर रहे लोगों को जब दुर्गंध लगी, तो इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस ने बोरों को खोला तो उसमें दो युवकों के शव मिले। शवों को पुलिस पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।