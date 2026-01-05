न्यू ईयर पार्टी में डबल मर्डर का खूनी खेल; ग्रुप ने मिलकर 2 दोस्तों को मारा, 1 का शव दफनाया

संक्षेप: बादल और मुन्ना एक जनवरी को पिकनिक पर निकले थे। 2 जनवरी को मुन्ना की लाश मिली। रविवार को बादल की दफन की गयी लाश को बरामद किया।

बिहार के दरभंगा में नए साल की पिकनिक पार्टी में डबल मर्डर का खूनी खेल खेला गया। विवाद होने पर ग्रुप ने मिल दो दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक गांव से गत एक जनवरी से लापता दूसरे युवक की लाश मिलने के बाद यह खुलासा हुआ। बदमाशोंने ने उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में गाड़ दिया था। मृतक की पहचान विनोद मंडल के पुत्र बादल मंडल के रूप में हुई है। इससे पहले एक लाश खेत में मिली थी।

बादल का शव रविवार को बीएमपी 13 के पिछले हिस्से में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिल्कीचक गांव की गाछी में मिला। बादल पर पहले किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। गत एक जनवरी से लापता बादल की तलाश में सुबह से ही पुलिस की टीम उसे क्षेत्र में लगी हुई थी। दोपहर बाद एक गड्ढे में उसका शव मिला। बादल के हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर सिर के बल गड्ढे में गाड़ दिया गया था। इससे पहले मुन्ना महतो की लाश पुलिस ने खेत से बरामद किया था।

बादल का शव मिलने की सूचना पर सिटी एसपी व सदर एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने भी पहुंचकर घटनास्थल से कई साक्ष्य इकट्ठा किये। इसके बाद सदर थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच ले गई। इससे पहले शनिवार को बादल के दोस्त कबीरचक निवासी मन्ना महतो का शव भी बीएमपी के पास ही एक खेत में मिला था।

अपहरण-हत्या की प्राथमिकी ज्ञात हो कि कबीरचक निवासी बादल व उसका दोस्त मन्ना एक जनवरी को पिकनिक मनाने घर से निकले थे। देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे। फोन करने पर फोन भी नहीं रिसीव हो रहा था। दो जनवरी को दोनों के परिजनों ने सदर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। वे लोग अपने स्तर से भी खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में दोपहर में बीएमपी के पास निर्माणाधीन सिक्स लेन के पास बादल की बाइक मिली। विनोद ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक अपने साथ ले गई। इसके बाद विनोद मंडल के आवेदन पर सदर थाने में बादल व उसके दोस्त मन्ना के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज हुई।

पहले से था विवाद प्राथमिकी में कबीरचक निवासी रितिक कुमार व बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी निवासी छोटू कुमार को आरोपी बनाया गया। दर्ज प्राथमिक के अनुसार बादल का छोटू व रितिक से किसी बात का पहले से विवाद चल रहा था। बादल के पिता का आरोप है कि एक जनवरी की शाम भी दोनों ने बादल को फोन कर गाली-गलौज की थी। साथ ही जान मारने की धमकी दी थी।