बिहार में अश्लील, डबल मीनिंग और जातिसूचक गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं; सरकार लेगी सख्त ऐक्शन
बिहार में शादी-बारात, डीजे, सार्वजनिक स्थानों, गाड़ियों आदि में डबल मीनिंग, जातिसूचक और अश्लील गाने बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गाने बजाते पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
बिहार में अश्लील, डबल मीनिंग (द्विअर्थी) और जातिसूचक गाने बजाने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्ती से निपटेगी। अगर शादी, बारात समेत अन्य आयोजन, सार्वजनिक स्थानों और गाड़ियों में कोई ऐसे गाने बजाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणय कुमार ने इस संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें अश्लील, उत्तेजक और आपत्तिजनक गाने बजाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यह पत्र सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी और अन्य अधिकारियों को भी भेजा गया है।
इस पत्र में कहा गया है कि बिहार में सार्वजनिक स्थल, आयोजन, बाजार, गाड़ियों, शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम में खुलेआम अश्लील, डबल मीनिंग और भड़काऊ जातिवादी गाने बजाए जा रहे हैं। इससे समाज में अश्लीलता, अशांति, हिंसा, नफरत आदि को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए ऐसे गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।
महिलाओं और बच्चों को होती है असुविधा- मंत्री
बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने मंगलवार को कहा कि ऐसे गानों से आम जनता, खासकर महिलाओं एवं बच्चों को असुविधा होती है। इससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार की लोक संस्कृति, परंपरा और लोक भाषा की मर्यादा को बनाए रकना बहुत जरूरी है। इललिए अश्लील और डबल मीनिंग गाने ना केवल सामाजिक मूल्यों के विपरीत हैं, बल्कि सार्वजनिक मर्यादा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं हैं।
भड़काऊ गानों से समाज में बढ़ता है टकराव
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है। अश्लीलता और जाति आधारित वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले गानों के प्रसारण और बजाने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी जिलों में पुलिस एवं प्रशासन सार्वजनिक आयोजनों, शादी समारोह और वाहनों में ऐसे गाने बजाने वाले लोगों को पकड़कर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करे।
विधानसभा में भी गूंजा था मुद्दा
बता दें कि साल 2023 में भी बिहार विधानसभा में फूहड़ गानों पर रोक लगाने का मुद्दा उठा था। उस समय कांग्रेस की तत्कालीन विधायक प्रतिमा कुमारी ने ऐसी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया था।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।