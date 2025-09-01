मुंबई की तर्ज पर पटना में टूरिस्टों के लिए डबल डेकर बस; जानें रूट और किराया

पटना की सैर अब पर्यटक मुंबई की तर्ज पर ओपन डबल डेकर बस में कर सकेंगे। मंगलवार (2 सितंबर) को पर्यटन मंत्री राजू सिंह जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये बस सेवा दीघा से दीदारगंज तक संचालित की जाएगी।

मुंबई की तर्ज पर अब पटना में टूरिस्टों के लिए ओपन डबल डेकर बस सर्विस शुरू होने जा रही है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह मंगलवार को जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इस सेवा की शुरूआत की जाएगी। दीघा रोटरी के पास दिन के 12.30 बजे यह सेवा शुरू होगी। यह बस दीघा से दीदारगंज तक संचालित की जाएगी।

डबल डेकर बस सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यालय परिसर में आ चुकी है। बिहार के पर्यटकों के लिए डबल डेकर बस सेवा की शुरूआत एक नया अनुभव प्रदान करेगा। बिहार में यह पहली डबल डेकर बस सेवा की शुरूआत होगी। अभी बिहार के किसी भी रूट में डबल डेकर बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।