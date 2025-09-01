Double decker bus for tourists in Patna on the lines of Mumbai Know the route and facilities मुंबई की तर्ज पर पटना में टूरिस्टों के लिए डबल डेकर बस; जानें रूट और किराया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDouble decker bus for tourists in Patna on the lines of Mumbai Know the route and facilities

मुंबई की तर्ज पर पटना में टूरिस्टों के लिए डबल डेकर बस; जानें रूट और किराया

पटना की सैर अब पर्यटक मुंबई की तर्ज पर ओपन डबल डेकर बस में कर सकेंगे। मंगलवार (2 सितंबर) को पर्यटन मंत्री राजू सिंह जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये बस सेवा दीघा से दीदारगंज तक संचालित की जाएगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 1 Sep 2025 09:40 PM
share Share
Follow Us on
मुंबई की तर्ज पर पटना में टूरिस्टों के लिए डबल डेकर बस; जानें रूट और किराया

मुंबई की तर्ज पर अब पटना में टूरिस्टों के लिए ओपन डबल डेकर बस सर्विस शुरू होने जा रही है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह मंगलवार को जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इस सेवा की शुरूआत की जाएगी। दीघा रोटरी के पास दिन के 12.30 बजे यह सेवा शुरू होगी। यह बस दीघा से दीदारगंज तक संचालित की जाएगी।

डबल डेकर बस सोमवार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यालय परिसर में आ चुकी है। बिहार के पर्यटकों के लिए डबल डेकर बस सेवा की शुरूआत एक नया अनुभव प्रदान करेगा। बिहार में यह पहली डबल डेकर बस सेवा की शुरूआत होगी। अभी बिहार के किसी भी रूट में डबल डेकर बस का संचालन नहीं किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:10000 लेना है तो जीविका से जुड़ना होगा, नीतीश की महिला रोजगार योजना का पहला नियम
ये भी पढ़ें:फ्री राशन जैसा चुनावी औजार? महिलाओं को 27000 करोड़ बांटने को तैयार नीतीश सरकार
ये भी पढ़ें:पहली किस्त में 10 हजार, फिर 2 लाख तक खाते में आएंगे; महिला रोजगार योजना क्या है

ओपन डबल डेकर बस में 40 सीटें हैं। जिसमें नीचे में 20 और ऊपर 20 सीट हैं। डबल डेकर बस हाईटेक सुविधाओं से लैस है। जिसमें आरामदायक सीटें, फ्रिज, माइक्रोवेव, AC और बाथरूम तक की सुविधा दी गई है। बस में पैनिक बटन भी है। ताकि यात्री इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकें। दीघा घाट से कंगन घाट तक का किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये तय किया गया है।