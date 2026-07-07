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दो बम धमाकों से दहला दरभंगा, 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी; मची सनसनी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नगर प्रतिनिधि, दरभंगा
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बिहार के दरभंगाा जिले में दो बम धमाके हुए हैंं। इन धमाकों से यहां लोग दहल उठे हैं। डबल ब्लास्ट में दो मजदूर भी जख्मी हो गए हैं। दोनों ही घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 

दो बम धमाकों से दहला दरभंगा, 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी; मची सनसनी

बिहार का दरभंगा जिला दो सीरियल बम धमाकों से दहल उठा है। इन बम धमाकों में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरभंगा जिले में डबल ब्लास्ट से सनसनी फैल गई है और पुलिस इन धमाकों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा जिले में पतोर थाना क्षेत्र के चन्दनपट्टी स्थित चंचल नगर में मंगलवार की सुबह चहारदीवारी की शटरिंग खोलने के दौरान पटरे के नीचे रखे बम के फटने से वहां काम कर रहे दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बम ब्लास्ट होने के बाद दोनों ही मजदूर खून से लथपथ हो गए थे।

इधर दो धमाकों की तेज आवाज सुनकर अगल- बगल से दौड़कर लोग वहां पहुंचे। इस अफरातफरी के बीच दोनों घायल मजदूरो को इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों की पहचान पतोर थाना क्षेत्र के चन्दनपट्टी वार्ड छह महदौली पोखर निवासी लक्ष्मी पासवान के पुत्र राम बाबू पासवान (35) और यहीं के सियाराम पासवान के पुत्र कमलेश पासवान उर्फ भुल्ला (27) के रूप में की गई है।

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इधर इस बम ब्लास्ट की जानकारी मिलने पर यहां पुलिस के कान खड़े हो गए। धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत आननफानन में घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। किस तरह के बम से धमाका हुआ, इसकी जानकारी ली जा रही है। घायलों के परिजनों ने बताया कि करीब दो महीने से मो. सुलेमान के पुत्र मो. शाहिद की जमीन की घेराबंदी का काम चल रहा था। मंगलवार को राम बाबू और कमलेश शटरिंग हटा रहे थे। इसी दौरान तख्ते के नीचे रखे बम के फटने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों के परिजनों ने बताया कि यह जमीन मोहम्मद नियाज की है जिसे उन्होंने तीन- चार लोगों के हाथ बेचा है। इधर इमरजेंसी में इलाजरत दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। राम बाबू की दाहिनी आंख व सिर का बायां हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया है। वहीं कमलेश का एक हाथ गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों फिलहाल बेहोश हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग दो महीने से निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ लोगों का कहना है कि जमीन के विवाद को देखते हुए ही बम को तख्ता के अंदर छिपाकर रखा गया था। हालांकि, पुलिस फिलहाल कुछ बताने से परहेज कर रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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