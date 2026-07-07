दो बम धमाकों से दहला दरभंगा, 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी; मची सनसनी

बिहार के दरभंगाा जिले में दो बम धमाके हुए हैंं। इन धमाकों से यहां लोग दहल उठे हैं। डबल ब्लास्ट में दो मजदूर भी जख्मी हो गए हैं। दोनों ही घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

बिहार का दरभंगा जिला दो सीरियल बम धमाकों से दहल उठा है। इन बम धमाकों में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरभंगा जिले में डबल ब्लास्ट से सनसनी फैल गई है और पुलिस इन धमाकों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा जिले में पतोर थाना क्षेत्र के चन्दनपट्टी स्थित चंचल नगर में मंगलवार की सुबह चहारदीवारी की शटरिंग खोलने के दौरान पटरे के नीचे रखे बम के फटने से वहां काम कर रहे दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बम ब्लास्ट होने के बाद दोनों ही मजदूर खून से लथपथ हो गए थे।

इधर दो धमाकों की तेज आवाज सुनकर अगल- बगल से दौड़कर लोग वहां पहुंचे। इस अफरातफरी के बीच दोनों घायल मजदूरो को इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों की पहचान पतोर थाना क्षेत्र के चन्दनपट्टी वार्ड छह महदौली पोखर निवासी लक्ष्मी पासवान के पुत्र राम बाबू पासवान (35) और यहीं के सियाराम पासवान के पुत्र कमलेश पासवान उर्फ भुल्ला (27) के रूप में की गई है।

इधर इस बम ब्लास्ट की जानकारी मिलने पर यहां पुलिस के कान खड़े हो गए। धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत आननफानन में घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। किस तरह के बम से धमाका हुआ, इसकी जानकारी ली जा रही है। घायलों के परिजनों ने बताया कि करीब दो महीने से मो. सुलेमान के पुत्र मो. शाहिद की जमीन की घेराबंदी का काम चल रहा था। मंगलवार को राम बाबू और कमलेश शटरिंग हटा रहे थे। इसी दौरान तख्ते के नीचे रखे बम के फटने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।