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गैस और एसिडिटी को न समझें मामूली, साइलेंट किलर 'फैटी लिवर' ले सकता है आपकी जान

Apr 20, 2026 09:56 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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डॉ. संजीव कुमार झा के अनुसार, फैटी लिवर एक साइलेंट बीमारी है जो बिना लक्षण के लिवर कैंसर का कारण बन सकती है। पुरुषों में 90cm और महिलाओं में 80cm से अधिक पेट का घेरा इसका बड़ा संकेत है। शराब, जंक फूड और रेड मीट से परहेज और नियमित व्यायाम ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है।

गैस और एसिडिटी को न समझें मामूली, साइलेंट किलर 'फैटी लिवर' ले सकता है आपकी जान

Health News: अगर आप पेट में गैस, भारीपन या हल्के दर्द को मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। यह 'फैटी लिवर' के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। आईजीआईएमएस (IGIMS) के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार झा के मुताबिक, फैटी लिवर एक 'साइलेंट' यानी बिना लक्षणों वाली बीमारी है, जो धीरे-धीरे लिवर को सड़ा देती है। अगर समय रहते इसका इलाज और जीवनशैली में बदलाव नहीं किया गया, तो यह लिवर सिरोसिस और कैंसर जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है।

पेट का घेरा बता देगा बीमारी

डॉक्टर के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का शरीर पतला है लेकिन उसका पेट बाहर निकला हुआ है, तो उसे फैटी लिवर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उन्होंने इसकी पहचान के लिए एक सटीक पैमाना बताया है, जिसके तहत यदि पुरुषों में पेट का घेरा 90 सेंटीमीटर से अधिक और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से अधिक है, तो लिवर में वसा फैट जमा होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है। एक्स्पर्ट्स मानते हैं कि वजन और लंबाई के अनुपात में शरीर के मध्य भाग में बढ़ा हुआ यह फैट लिवर के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है।

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डॉ. संजीव ने बताया कि लिवर में जब फैट की मात्रा बढ़ती है, तो सूजन आने लगती है और एसजीपीटी (SGPT) लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद लिवर में फाइब्रोसिस यानी घाव बनने शुरू होते हैं। डॉ. झा चेतावनी देते हैं कि अगर इस स्टेज पर भी इलाज न हुआ, तो लिवर पूरी तरह खराब हो जाता है, जिसे लिवर कैंसर या लिवर फेलियर कहा जाता है। पेट में पानी भरना और मुँह से खून आना इसके गंभीर लक्षण हैं।

क्या करें और किनसे बचें?

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए विशेषज्ञों ने खान-पान और जीवनशैली में सुधार की सख्त सलाह दी है। इसके तहत जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, अधिक चीनी और रेड मीट जैसे भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करना अनिवार्य है, क्योंकि शराब के साथ-साथ ये चीजें फैटी लिवर का सबसे प्रमुख कारण बनती हैं। साथ ही, शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए रोजाना नियमित व्यायाम करना बेहद जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को बार-बार गैस बनने या पेट फूलने जैसी समस्या महसूस हो रही हो, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउंड या लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) करवाकर स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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