आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो चिंता मत करें, घर बैठे होगा काम; डाक विभाग की बड़ी पहल
अब घर पर ही आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट की सुविधा मिलेगी। यूआईडीएआई की ओर से इसको लेकर सभी नोडल संस्थान के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को जोड़ना अनिवार्य है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा। गरीब खासकर रोज कमाने खाने वाले तबके के लिए काम छोड़कर मोबाइल नंबर अपडेट करना मुश्किल हो रहा है। इस मामले में डाक विभाग की पहल सामने आई है। अब घर पर ही आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट की सुविधा मिलेगी। यूआईडीएआई की ओर से इसको लेकर सभी नोडल संस्थान के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पटना जीपीओ में शुरू किया जाएगा। पटना जीपीओ के डाकिया के साथ कई डाक कर्मियों को लगाया जाएगा। पहले तो इन्हें आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डाकिया घर-घर जाकर ये सुविधा प्रदान करेंगे।
दरअसल आधार की सत्यता की जांच के लिए ओटीपी नंबर से वेरिफिकेशन किया जाता है। इससे आधार के दुरुपयोग पर रोक लगती है। इस वजह से आधार के साथ मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी सिम या वित्तीय कार्यों में भी आधार सीड मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आता है।
इन दिनों बड़ी संख्या में लोग मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंचते हैं। घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। डेली कमाने खाने वाले लोगों की मजदूरी चली जाती है। इस वजह से लोग इस काम में खुलकर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इन परेशानियों को देखते हुए डाक विभाग को यह जिम्मा दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए डाक विभाग के कर्मियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जा रही है जो घर घर जाकर आधार से मोबाइल अपडेट करेंगे।