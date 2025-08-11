नाम- कैट कुमार, पिता का नाम-कैटी बॉस; अब बिहार में बिल्ली की फोटो के साथ निवास प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन

इस आवेदन के सामने आने के बाद जिले की डीएम उदिता सिंह के आदेश के बाद नासरीगंज के रेवेन्यू अफसर कौशल पटेल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ नासरीगंज थाने में केस दर्ज कराया है। इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।

बिहार में अजब-गजब नाम और फोटो के साथ निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब रोहतास जिले में ऐसा ही एक आवेदन अंचल कार्यालय में दिया गया है। इस आवेदन में बिल्ली की तस्वीर लगी है। आवेदक ने इसमें अपना नाम कैट कुमार बताया है। इसके अलावा पिता का नाम कैटी बॉस और माता का नाम कटिया देवी बताया है। बिल्ली की तस्वीर वाला यह आवेदन बिक्रमगंज अनुमंडल के नासरीगंज अंचल स्थित कार्यालय में भेजा गया है। आवेदन ने अपना पता अतीमगंज, वार्ड संख्या-07, डाकघर-महादेवा, थाना-नासरीगंज , पिन कोड - 821310, प्रखंड- नासरीगंज, अनुमंडल-बिक्रमगंज और जिला रोहतास दर्ज किया है।

इस आवेदन के सामने आने के बाद जिले की डीएम उदिता सिंह के आदेश के बाद नासरीगंज के रेवेन्यू अफसर कौशल पटेल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ नासरीगंज थाने में केस दर्ज कराया है। इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।

थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि दिनांक 29-07-2025 को मोबाइल संख्या- 6205831700 से निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आवेदन मिला है। इस आवेदन में आवेदक का नाम -कैट कुमार और पिता का नाम कैटी बॉस तथा मां का नाम कटिया देवी बताया गया है। आवेदन में आवेदक का ईमेल आईडी भी दर्ज है। इस आवेदन के जरिए ना सिर्फ सरकार कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई है बल्कि इसके लिए साजिश कर सरकारी व्यवस्था की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।