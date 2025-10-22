Hindustan Hindi News
डॉगी कुमार के नाम से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन, बिहार में फिर आया अनोखा मामला

संक्षेप: बिहार के पूर्णिया जिले में डॉगी कुमार के नाम से कुत्ते का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कर दी गई है।

Wed, 22 Oct 2025 08:15 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, बनमनखी (पूर्णिया)
बिहार में एक बार फिर कुत्ते के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आवेदन का मामला सामने आया है। पूर्णिया जिले के बनमनखी में एक अज्ञात व्यक्ति ने 'डॉगी कुमार' के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया। मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत अज्ञात आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान अलग-अलग जगहों से डॉगी कुमार, डोगेश बाबू जैसे फर्जी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के मामले सामने आए थे।

जानकारी के अनुसार बनमनखी प्रखंड कार्यालय में एक कुत्ते के नाम से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन आया। आवेदक का नाम डॉगी कुमार, पिता का नाम कुत्ता कुमार विश्वास, और माता का नाम डॉगी देवी दर्ज था। इतना ही नहीं आवेदन के साथ शपथ पत्र और मोबाइल नंबर 9955699339 भी संलग्न था। मामला सामने आते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया।

राजस्व पदाधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज ने बुधवार को बताया कि यह आवेदन 8 अक्टूबर 2025 को मिला था। दस्तावेजों की जांच के दौरान जब नाम पढ़ा गया तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कहा कि यह हरकत स्पष्ट रूप से प्रशासन की छवि खराब करने की मंशा से की गई थी।

मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई और निर्देश मिलने के बाद राजस्व अधिकारी ने संबंधित मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि एसआईआर के दौरान बिहार में कुत्ते, बिल्ली और मशहूर हस्तियों के नाम से फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन विभिन्न जिलों से सामने आए थे। ये अनोखे आवेदन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे। पटना के मसौढ़ी में तो डॉग बाबू के नाम से कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था। इससे प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी। हालांकि, बनमनखी प्रशासन की सजगता से ऐसी गलती दोहराने से बच गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
