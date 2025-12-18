Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDog Shelter Home in every district of bihar helpline number also issued
बिहार के सभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह, स्ट्रीट डॉग के आतंक से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी

संक्षेप:

Dec 18, 2025 08:48 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
सभी जिला परिषदों में कुत्ता आश्रय गृह (डॉग्स पाउंड्स) बनेंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जिला परिषद से एक सप्ताह के अंदर जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी है। इस बाबत सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र भेजा है। कुत्ता आश्रय गृह का निर्माण जिला परिषद की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए डिजाइन और प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इनके निर्माण पर होने वाले खर्च का वहन पष्ठम राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से किया जाएगा। स्ट्रीट डॉग्स के रैबिज से बचाव का वैक्सीन देने के साथ इसे डिवार्मिंग से संबंधित प्रोटोकॉल का निर्धारण डेयरी और मत्स्य संसाधन की ओर से किया जाएगा।

जिला परिषद हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा

स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला परिषदों की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

हर स्तर पर होंगे नोडल पदाधिकारी

स्ट्रीट डॉग्स की चुनौतियों से जुड़े कार्यों के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायात स्तर पर पंचायत सचिव नोडल पदाधिकारी होंगे। तथा इनका अनुश्रवण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

जन जागरूकता के लिए चलेगा अभियान

पंचायती राज सचिव ने कहा कि कुत्तों के आतंक की चुनौती से निबटने के लिए जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वार्ड और ग्राम सभा की बैठकों में स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से बचाने के बिंदु पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। लोगों से भी आग्रह किया जाएगा कि वैवाहिक कार्यक्रमों अथवा अन्य सार्वजनिक समारोहों या त्योहारों के बाद बचे हुए भोजन को खुले में नहीं फेंके और इसका निबटारा ठीक तरीके से करना है। कचरा भी प्रभारी तरीके से हटाए जाएंगे।

