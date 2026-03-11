Hindustan Hindi News
एडमिट कार्ड में कुत्ते का फोटो देख अभ्यर्थी हैरान, चपरासी भर्ती परीक्षा में गजब कारनामा

Mar 11, 2026 08:33 pm IST
सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में जब अभ्यर्थी ने खुद की जगह कुत्ते का फोटो लगा देखा तो वह चौंक गया। कुत्ते की फोटो लगा एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।

बिहार के रोहतास जिले से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। मामला बिक्रमगंज अनुमंडल के धावा गांव का बताया जाता है। यहां के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उसकी तस्वीर की जगह कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई है। इसका फोटो तेजी से वायरल है। मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षा देने वाले लड़के के एडमिट कार्ड में तस्वीर को छोड़कर अन्य जानकारियां सही हैं। बताया गया कि उसकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और कुत्ते की फोटो लगा दी गई है। अभ्यर्थी का नाम रितेश कुमार बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी ने वर्ष 2022 में सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए आवेदन किया था। लंबे इंतजार के बाद 2026 में यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है। पिछले दिनों इस परीक्षा का एडमिट कार्ड कारी किया गया। बिक्रमगंज के रितेश कुमार ने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वह उस देखकर दंग रह गया।

चपरासी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में उसे अपनी फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर मिली। एडमिट कार्ड में उसका नाम और पिता का नाम के साथ अन्य जानकारियां सही दर्ज हैं। यह देखकर अभ्यर्थी काफी हैरान है। इसके बाद उसने तुरंत एडमिट कार्ड की दोबारा जांच की। लेकिन उसमें वही तस्वीर दिखाई दे रही थी।

घटना के बाद अभ्यर्थी के बीच असमंजस और चिंता बढ़ गई। अब यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि वायरल एडमिट कार्ड की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। परीक्षा की तारीख 15 मार्च बताई जा रही है। बिक्रमगंज के जिस अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, उसका एग्जाम सेंटर सहरसा में आया है।

हालांकि, प्रशासन ने इस मामले से अनभिज्ञता जताई है। इस संबंध में बिक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सोशल मीडिया से पता चला है कि ऐसा मामला सामने आया है। फिर भी यदि ऐसी कोई गड़बड़ी सही मायने में उजागर होती है, तो इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी जांच कर दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए।

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

