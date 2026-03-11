एडमिट कार्ड में कुत्ते का फोटो देख अभ्यर्थी हैरान, चपरासी भर्ती परीक्षा में गजब कारनामा

सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में जब अभ्यर्थी ने खुद की जगह कुत्ते का फोटो लगा देखा तो वह चौंक गया। कुत्ते की फोटो लगा एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।

बिहार के रोहतास जिले से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। मामला बिक्रमगंज अनुमंडल के धावा गांव का बताया जाता है। यहां के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में उसकी तस्वीर की जगह कुत्ते की तस्वीर लगा दी गई है। इसका फोटो तेजी से वायरल है। मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षा देने वाले लड़के के एडमिट कार्ड में तस्वीर को छोड़कर अन्य जानकारियां सही हैं। बताया गया कि उसकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और कुत्ते की फोटो लगा दी गई है। अभ्यर्थी का नाम रितेश कुमार बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी ने वर्ष 2022 में सिविल कोर्ट में चपरासी पद के लिए आवेदन किया था। लंबे इंतजार के बाद 2026 में यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है। पिछले दिनों इस परीक्षा का एडमिट कार्ड कारी किया गया। बिक्रमगंज के रितेश कुमार ने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वह उस देखकर दंग रह गया।

चपरासी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड में उसे अपनी फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर मिली। एडमिट कार्ड में उसका नाम और पिता का नाम के साथ अन्य जानकारियां सही दर्ज हैं। यह देखकर अभ्यर्थी काफी हैरान है। इसके बाद उसने तुरंत एडमिट कार्ड की दोबारा जांच की। लेकिन उसमें वही तस्वीर दिखाई दे रही थी।

घटना के बाद अभ्यर्थी के बीच असमंजस और चिंता बढ़ गई। अब यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि वायरल एडमिट कार्ड की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। परीक्षा की तारीख 15 मार्च बताई जा रही है। बिक्रमगंज के जिस अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड वायरल हो रहा है, उसका एग्जाम सेंटर सहरसा में आया है।