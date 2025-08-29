इंज्यूरी रिपोर्ट में देरी नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, पुलिस करेगी कार्रवाई; एडीजी का निर्देश समझिए

थाने में केस दर्ज होने के पांच दिनों के अंदर सुपरवीजन रिपोर्ट जारी कर देना है। गंभीर प्रवृति के पुराने कांडों में अब हर 15 दिन पर समीक्षा होगी। समय से जख्म जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने पर संबंधित चिकित्सक पर विधि-सम्मत कारवाई करना है।

आपराधिक वारदातों में मेडिकल रिपोर्ट देने में विलंब करने वाले चिकित्सक के खिलाफ पुलिस अब कानूनी कार्रवाई करेगी। डीआईजी कार्यालय में लंबित कांडों की समीक्षा के लिए मुख्यालय पटना से आए एडीजी ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षी अधिकारी पहले लिखित रूप से चिकित्सक से जख्म प्रतिवेदन के लिए आग्रह करेंगे। जख्म प्रतिवेदन नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी।

एडीजी ने तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा की मौजूदगी में मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर और सभी एसडीपीओ व डीएसपी को 11 बिंदुओं पर निर्देश दिया। कहा कि अब थाने में केस दर्ज होने के पांच दिनों के अंदर सुपरवीजन रिपोर्ट जारी कर देना है। गंभीर प्रवृति के पुराने कांडों में अब हर 15 दिन पर समीक्षा होगी। समीक्षा के साथ ही प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करना है। समय से जख्म जांच प्रतिवेदन नहीं मिलने पर संबंधित चिकित्सक से पृच्छा करे और विधि-सम्मत कारवाई करना है। कोर्ट में पक्षद्रोही होने वाले सरकारी गवाहों के विरूद्ध विभागीय कारवाई करने का निर्देश दिया। इसके लिए हर दिन कोर्ट से गवाहों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा।

आदेश में कहा गया कि स्पीडी ट्रायल में गवाहों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी से करेंगे। केस का सुपरवीजन करने वाले डीएसपी और इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचकर वीडियो बनाकर ई-साक्ष्य एप पर अपलोड करेंगे।