डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईपीएस, कलाकार; बिहार चुनाव 2025 के समर में ये हस्तियां मैदान में

संक्षेप: Bihar Election: छह पूर्व आईपीएस अधिकारी मैदान में उतरे हैं। प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर , गायक विनय बिहारी, खेसारी लाल यादव, आईपीएल शिवदीप लांडे ताल ठोक रहे हैं।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में में इस बार राजनीति के सियासी चेहरों से इतर कई पेशेवर भी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। इनमें पूर्व आईपीएस, आईआरएस से लेकर डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर और मशहूर गायिका तक शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने नेता, कार्यकर्ता एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा अपने-अपने क्षेत्रों में पहचान बना चुके चेहरों को भी मौका दिया है।

गठबंधन की मजबूरियों के चलते एनडीए और महागठबंधन में इन पेशेवरों की संख्या कम रही, लेकिन जनसुराज सहित अन्य छोटे दलों ने बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है। कई तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। छह पूर्व आईपीएस अधिकारी मैदान में उतरे हैं। इनमें बिहार पुलिस के डीजी पद से रिटायर सुनील कुमार दूसरी बार जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। असम-मेघालय कैडर के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हिमाचल कैडर में एडीजी रैंक के अफसर रहे जयप्रकाश सिंह और बिहार पुलिस में डीजी रैंक से सेवानिवृत्त आरके मिश्रा को जनसुराज ने क्रमश: छपरा और दरभंगा से उम्मीदवार बनाया है।

शिवदीप लांडे अररिया और जमालपुर से आईजी से वीआरएस लेकर शिवदीप लांडे निर्दलीय ही अररिया और जमालपुर विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी बीके रवि को कांग्रेस ने रोसड़ा (सु) से टिकट दिया है। भाजपा ने प्रधान आयकर आयुक्त पद से वीआरएस लेने वाले सुजीत कुमार सिंह को गौरा बौराम से उम्मीदवार बनाया है। नोखा से सेवानिवृत्त डीएसपी नसरुल्ला खां उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने सर्वाधिक 16 चिकित्सकों को टिकट दिया है। इनमें आईजीआईएमएस (इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान) के पूर्व निदेशक डॉ. अरुण कुमार, रिटायर मेडिकल ऑफिसर डॉ. शशिशेखर सिन्हा, वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. लाल बाबू प्रसाद, गया जी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. अजीत कुमार आदि शामिल हैं।

वकील, डॉक्टर ताल ठोक रहे भाजपा ने बिहारशरीफ से डॉ. सुनील कुमार को फिर उतारा है। बाढ़ से मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉ. सियाराम सिंह को टिकट मिला है। परबत्ता से डॉ. संजीव कुमार और महुआ से मुकेश रौशन राजद के पुन: उम्मीदवार बने हैं। अधिवक्ता कोटे से जनसुराज ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता रहे यदुवंश गिरी सारण के मांझी विधानसभा, जबकि भागलपुर दंगा केस लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभयकांत झा को भागलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार हैं।