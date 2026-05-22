डॉक्टर ने फोड़ा इंजीनियर का सिर, तीसरे दिन रणक्षेत्र बना पटना IGIMS; जख्मी पूर्व मंत्री के रिश्तेदार
पटना आईजीआईएमएस में जूनियर डॉक्टरों में बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर इंजीनियर और कर्मियों के साथ मारपीट की जिसमें जेई का सिर फट गया।
Clash in Patna IGIMS: पटना आईजीआईएमएस में मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मारपीट के सिलसिले के तीसरे दिन गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों ने इंजीनियरिंग विभाग के जेई रिशु मिश्रा और उनके पिता अशोक मिश्रा समेत तीन कर्मचारियों को जमकर पीटा। इनमें जेई का सिर फट गया, जबकि दो अन्य भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायल आईजीआईएमएस के ही कर्मी हैं। अभियंता रिशु मिश्रा और उनके पिता पूर्व मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं।
पीड़ितों की ओर शस्त्रीनगर थाना में आवेदन दिया गया है। संस्थान के निदेशक डॉ प्रो. बिंदे कुमार को भी लिखित शिकायत देते हुए मारपीट करनेवालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। विवाद की शुरुआत बुधवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई थी। रेडियोलॉजी विभाग में सेंट्रल एसी ठीक करने पहुंचे इलेक्ट्रिकल विभाग के जूनियर इंजीनियर रिशु मिश्रा और कुछ जूनियर डॉक्टरों के बीच कहासुनी हुई थी। घटना के बाद रिशु मिश्रा ने संस्थान के निदेशक डॉ. बिंदे कुमार से शिकायत की। लेकिन आईजीआईएमएस प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जूनियर इंजीनियर द्वारा की गई शिकायत को लेकर जूनियर डॉक्टर भड़क गए और गुरुवार को इलेक्ट्रिकल विभाग में घुसकर तीन कर्मियों के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है।
दहशत में मरीज और परिजन
जूनियर डॉक्टरों ने लाठी-डंडे से हमला किया। फिलहाल जूनियर इंजीनियर के बयान पर मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मारपीट की घटना के दौरान अस्पताल परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई वार्डों में अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। मरीजों और उनके परिजनों में डर और दहशत का माहौल हो गया। कई अस्पतालकर्मी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घायलों का बयान लेने के साथ अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है।
तीन दिनों से बना है मारपीट का अखाड़ा
आईजीआईएमएस पिछले तीन दिनों से मारपीट का अखाड़ा बना हुआ है। मंगलवार को एमबीबीएस छात्र सुजीत कुमार की पिटाई के बाद बुधवार को मेडिकल छात्रों ने ओपीडी और इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया था। गुरुवार को जूनियर इंजीनियर औैर दो अन्य कर्मियों की पिटाई की गई।
पुलिस एक्शन में
आईजीआईएमएस में जूनियर डाक्टरों द्वारा मारपीट मामले में तीन नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। -दीक्षा, सिटी एसपी, मध्य
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें