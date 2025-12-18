छपरा में अगवा डॉक्टर ने कार से कूदकर बचाई जान, एनकाउंटर में दो किडनैपर को लगी गोली

संक्षेप: छपरा में बुधवार रात को अगवा हुए डॉक्टर सजल कुमार ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इसी दौरान एनकाउंटर में दो किडनैपर को गोली लग गई।

बिहार के छपरा में बुधवार देर रात एक बड़े सर्जन डॉक्टर सजल कुमार और उनके केयर टेकर का कुछ अपराधियों ने अपहरण कर दिया। किडनैपर उन्हें कार में डालकर ले जाने लगे। हालांकि, उनके अपहरण की साजिश विफल हो गई। रास्ते में ही डॉक्टर और केयर टेकर कार से कूद गए। इसी आपाधापी में कार एक पोल में टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चार से पांच अपराधी गाड़ी से निकलकर वहां से पैदल ही फरार हो गए। गुरुवार को पुलिस एनकाउंटर में दो अपहरणकर्ताओं को पैर में गोली लग गई। पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार डॉ. सजल कुमार छपरा के दहियावां स्थित अपने निजी क्लीनिक से काम निपटाकर रात लगभग 11 बजे नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान पहले से घात लगाए चार अपराधियों ने उन्हें अपने कब्जे में लिया। हॉर्न की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने पहुंचा केयर टेकर भी अपराधियों के कब्जे में आ गया।

किडनैपर डॉक्टर को नगर पालिका चौक से मौना चौक की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान मौका पाकर डॉ. सजल कुमार कार से कूदकर भागने में सफल हो गए। साहेबगंज रोड की ओर मुड़ते समय केयरटेकर भी कार से कूदकर भाग खड़ा हुआ। सारण एसएसपी कुमार आशीष ने मामले में त्वरित जांच के निर्देश दिए।