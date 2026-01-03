Hindustan Hindi News
ये धरती के भगवान! डिलीवरी के समय महिला के पेट में छोड़ दी कैंची, डेढ़ वर्ष दर्द के बाद मौत

संक्षेप:

करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ऊषा को प्रसव के लिए मोतिहारी की एक महिला डॉक्टर के क्लीनिक में भर्ती कराया था। वहां ऑपरेशन से महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि उसी समय डॉक्टर की लापरवाही से मृतका के पेट में कैंची छूट गयी।

Jan 03, 2026 03:30 pm IST
बिहार में धरती के भगवान की लापरवाही से एक महिला की दर्द से कराहते हुए जान चली गई। मोतिहारी शहर के निजी नर्सिंग होम में गुरुवार को ऑपरेशन के दौरान महिला ऊषा देवी (25) की मौत हो गयी। ऑपरेशन से पूर्व एमआरआई जांच में महिला के पेट में कैंची (आर्टरी फोरसेप)होने की बात सामने आई थी। इसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। ऊषा देवी बनकटवा प्रखंड क्षेत्र के झाझरा निवासी मणिभूषण कुमार की पत्नी थी।

मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ऊषा को प्रसव के लिए मोतिहारी की एक महिला डॉक्टर के क्लीनिक में भर्ती कराया था। वहां ऑपरेशन से महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि उसी समय डॉक्टर की लापरवाही से मृतका के पेट में कैंची छूट गयी। इसके बाद से ऊषा के पेट में दर्द रहने लगा। इसका इलाज कराया गया लेकिन आराम नहीं मिला। उसके बाद आरोपी डॉक्टर को छोड़कर दूसरे डॉक्टर से दिखाया गया

इधर अचानक पेट दर्द तेज होने पर पीडि़त महिला को गंभीर हालत मोतिहारी के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां एमआरआई जांच में पेट में कैंचीनुमा चीज होने की बात डॉक्टर ने बताई। डॉक्टर ने यह भी कहा कि आंत में छेद हो चुका है। इसी कैंची को ऑपरेशन कर निकालने के दौरान ऊषा की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामले में परिजनों ने नगर थाने में आवेदन दिया है।

आवेदन मिलने पर करायी जाएगी जांच : सीएस

नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि परिजनों ने मामले में आवेदन दिया है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। वहीं सिविल सर्जन डॉ.रविभूषण सिन्हा ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। शिकायत के लिए आवेदन आने पर कमेटी गठित कर जांच करायी जाएगी। जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी डॉक्टर की सफाई

इधर आरोपी डॉक्टर ने सफाई दी है। आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि महिला का ऑपरेशन किसी अन्य झोला छाप डॉक्टरने किया। उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।

