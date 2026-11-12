डॉक्टर का क्लीनिक, एंबुलेंस फूंका, पुलिस पर पथराव; औरंगाबाद में जख्मी की मौत पर भारी बवाल

सिकंदर खान को बीमार होने पर परिजन रंजीत यादव के क्लीनिक पर ले गए थे। वहां विवाद होने पर बीमार की ही पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में उन्हें पटना ले जाया गया जहां मौत हो गई। उसके बाद रंजीत यादव के क्लीनिक और वहां खड़े एंबुलेंस को जला दिया गया।

रफीगंज, संवाद सूत्र। बिहार के औरंगाबाद में जख्मी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर की क्लीनिक और एंबुलेंस को जला दिया। जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकुपा गांव निवासी सिकंदर खान की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने रफीगंज स्थित निजी क्लीनिक में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। क्लीनिक परिसर में खड़ी एंबुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इलाज कराने आए बीमार की पिटाई करने का आरोप क्लीनिक के कर्मियों पर लगा था। उसी मरीज की मौत होने पर गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया।

जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व सिकंदर खान की तबीयत खराब हो गई थी। परिजन उन्हें इलाज के लिए रफीगंज स्थित रंजीत यादव के निजी क्लीनिक में लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज करने को लेकर क्लीनिक संचालक और परिजनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि पहले कुछ लोगों ने क्लीनिक संचालक और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट की। इसके बाद संचालक और उनके समर्थकों ने सिकंदर खान की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल सिकंदर खान को परिजन बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए थे, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई।

सिकंदर खान की मौत की खबर चरकुपा गांव पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग रंजीत यादव के निजी क्लीनिक पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने क्लीनिक में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके बाद परिसर में खड़ी एंबुलेंस को भी क्षतिग्रस्त कर उसमें आग लगा दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को भी आक्रोशित भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और थानाध्यक्ष पर पथराव किया गया। एक पत्थर थानाध्यक्ष के पैर में भी लगा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने नोनिया बीघा के समीप मुख्य सड़क को जाम कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए।