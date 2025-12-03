Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDoctor car caught fire as soon as it was started near PMCH in Patna
पटना में पीएमसीएच के पास धूं-धूंकर जली डॉक्टर की कार, स्टार्ट होते ही लग गई आग

संक्षेप:

पटना में पीएमसीएच अस्पताल के पास एक डॉक्टर की कार में बुधवार को भीषण आग लग गई। डॉक्टर के कार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। थोड़ी ही देर में पूरी कार धूं-धूंकर जलकर कबाड़ बन गई।

Wed, 3 Dec 2025 02:55 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को पीएमसीएच अस्पताल के पास डॉक्टर की कार धूं-धूंकर जल गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पीएमसीएच के डॉक्टर ने जैसे अपनी कार स्टार्ट की, उसने आग पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें उठने लगीं। अस्पताल की इमारत के अंदर भी धुआं-धुआं हो गया। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गई। आनन-फानन में प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (PMCH) के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरव कुमार बोरिंग रोड स्थित घर जाने के लिए अपनी कार में सवार हुए। जैसे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की उन्हें कार के अंदर तेज बदबू महसूस की। वह तुरंत गाड़ी से उतर गए और उससे दूरी बना ली। कुछ ही सेकंड बाद कार में अचानक आग भड़क गई और वह धूं-धूंकर जलने लगी।

बताया जा रहा है कि कार के इंजन से डीजल लीक हो रहा था। इस कारण गाड़ी चालू होते ही उसमें आग लग गई। हादसा जेपी गंगा पथ स्थित एलिवेटेड रोड पर हुआ। आग की लपटों के साथ करीब 30 फीट ऊंचा काला धुआं उठने लगा, जिससे PMCH की पूरी इमारत धुएं से भर गई।

अचानक आग लगने से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गंगा पाथ वे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद ट्रैफिक जाम को हटवाया गया।

