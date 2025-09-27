Doctor beaten over dead or alive conflict staff members attack in Bettiah Bihar जिंदा-मृत के चक्कर में डॉक्टर साहब पिटे, कर्मियों ने युवक का सिर फोड़ा; अस्पताल बना जंग का मैदान, Bihar Hindi News - Hindustan
घायल महिला को परिजन अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घर ले जाते समय परिजन महिला की जीवित बताने लगे। डॉक्टर ने फिर से जांच कर मरा हुआ बताया। इस पर भीड़ ने डॉक्टर की पिटाई कर दी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, नरकटियागंज, निज प्रतिनिधिSat, 27 Sep 2025 11:55 AM
बिहार के पश्चिम चंपारण में सड़क दुर्घटना में घायल महिला को कभी मृत तो कभी जीवित बताने में सरकारी अस्पताल जंग का मैदान बन गया। आक्रोशित भीड़ ने डॉक्टर की पिटाई कर दी तो अस्पताल के कर्मियों ने एक युवक(परिजन) का सिर फोड़ दिया। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया।

जानकारी के मुताबिक नरकटियागंज के पकड़ी ढाला गांव के समीप बाइक की ठोकर से एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गयी। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों व महिला के परिजनों ने महिला को अस्पताल लाया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की पहचान डीके शिकारपूर गांव निवासी कुंती देवी (52)के रूप में हुई है। अस्पताल द्वारा मृत महिला को एम्बुलेंस से घर भेजा जाने लगा। किन्तु महिला के परिजनों में महिला को जिंदा बताया जाने लगा। इसके बाद लोग शोर मचाने लगे।

हो हल्ला होने पर डॉक्टर संतोष कुमार ने दोबारा महिला की जांच की और महिला को मृत बताया। इसपर महिला के परिजन व ग्रामीण भड़क उठे और चिकित्सक डॉ संतोष कुमार की पिटाई कर दी। इससे अस्पताल के कर्मी आक्रोशित हो गए। डॉक्टर और उनके सहयोगियों ने पुलिस के सामने ही एक ग्रामीण मो शमशाद आलम नामक एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान उसका सिर फोड़ दिया गया। घायल मो शमशाद का प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया गया।

शिकारपूर पुलिस ने दोनों पक्षो को समझाकर मामला शांत करा दिया। किन्तु अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। दोनों पक्षो के बीच बवाल के चलते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा और पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी रही। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया और भीड़ को हटाया। महिला का शव लेकर परिजन रवाना हो गए। इस बीच अस्पताल के अन्य मरीज भी परेशान रहे।

